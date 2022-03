Gadžet koji menja život nabolje: Kindle

Nedavno sam naletio na zanimljivo pitanje: Koja je kupovina od 100 dolara ili manje imala najveći pozitivan utjecaj na vaš život? (TIM FERRIS – TRIBE OF MENTORS )

U mom slučaju, nema puno dileme oko odgovora, moj život se promijenio nabolje otkako sam otkrio Kindle.

Moram priznati da sam nekada bio skeptičan prema bilo kom vidu čitanja knjiga na uređajima. Ima nešto u elektronici što ubija romantiku koju vežemo uz knjige. Nema mirisa papira, ne čuje se šuštanje dok se okreću stranice, ne redaju se knjige na polici, ne možeš posuditi knjigu… Sama pomisao na čitanje s ekrana me odbijala. Jednostavno mi se činilo da to nije to.

Kada sam prvi put vidio Kindle kod prijatelja, iznenadilo me kako nema razlike između čitanja teksta na papiru i ekranu, kao što je slučaj kod tableta. Pošto je knjiga bila na engleskom, također mi se učinilo korisnim da jednim klikom mogu provjeriti značenje bilo koje nepoznate riječi. To je bilo dovoljno da Kindleu dam šansu.

Čita mi se knjiga koja je tek izašla? Dostupna je na klik.

Ne mogu odlučiti koju knjigu ponijeti na put? Cijela biblioteka putuje sa mnom.

Želim čitati u mračnoj sobi? Nikakav problem, pozadinsko svjetlo je blago i neće probuditi suprugu.

Ne mogu se sjetiti o kojem liku se radi? Na klik ću vidjeti sve pasuse u kojima se lik pojavio.

Želim nastaviti čitati, ali Kindle nije sa mnom? Korištenjem aplikacije na mobitelu nastavit ću tačno tamo gdje sam stao.

Ne znam imam li dovoljno vremena da završim poglavlje? Kindle je naučio moju brzinu čitanja i pokazat će koliko minuta je ostalo do narednog poglavlja.

Ne mogu se sjetiti podvučenog citata iz knjige koju sam pročitao prošle godine? Sve što sam ikada podvukao se nalazi na jednom mjestu.

Želim podijeliti knjigu sa sestrom? Omogućit ću joj pristup svojoj online biblioteci.

Kindle je najpraktičniji za čitanje naslova na engleskom, mada je u posljednje vrijeme i dosta knjiga na našem postalo dostupno u elektronskom obliku. Ako se do e-knjige dođe na neki drugi način (a ne putem Amazona), najćešće će biti u EPUB formatu i treba se konvertovati u MOBI format, što se radi uz pomoć programa Calibre. Sve knjige u MOBI ili PDF formatu se mogu e-mailom poslati na Kindle, bez obzira na to da li su kupljene preko Amazona.

Čitanje više nikada neće biti isto 🙂

