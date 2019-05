Gadžeti za pametnu baštu

Uz IoT, povezani uređaji osvajaju svaki aspekt našeg života, pa i naše travnjake. Bilo da se ozbiljno bavite poljoprivredom ili samo želite da svoju baštu podignete na viši nivo, potrebni su vam neki gadžeti…

Zašto da se i dalje vodimo nekadašnjim procesom rada kada autonomni automobili i virtuelna stvarnost više nisu samo fantazija već naša svakodnevica? U poslednjih nekoliko decenija poljoprivreda je doživela brojne tehnološke promene, još više se industrijalizovala i postala tehnološki naprednija. Koristeći razne pametne poljoprivredne gadžete, poljoprivrednici su stekli bolju kontrolu nad procesom uzgoja useva i stoke, čime su procese učinili donekle predvidivim, a poboljšali svoju efikasnost.

Većina ljudi danas ipak živi u gradovima, u stambenim zgradama okruženim betonom, pa su razvojem tehnologije bašte pronašle svoj put do naših stanova i soba. Da gajimo voće i povrće u kuhinji, ili da baštu podignemo na krov? Dobra ideja uvek vredi…

Edyn baštenski senzor i kontroler za crevo

Edyn prati sve parametre koji su bitni za jednu baštu, kao što su količina svetlosti, vlage, te kolika je temperatura i da li je zemljište dovoljno bogato mineralima i hranljivim materijama. Ovaj senzor podatke iz vaše bašte upoređuje s meteorološkim podacima iz oblasti u kojoj živite. Edyn uz pomoć analize može da vam kaže koji tip đubriva je najpogodniji za vašu zemlju i koje biljke će uspevati na tom području, kada je najbolje da ih sadite i koliko često da ih zalivate.

Uz ovaj senzor dobijate vodič u realnom vremenu koji vam nudi savete i obaveštenja prilagođena uslovima iz vaše bašte, kao i klimi koja vlada u tom području. U Edyn eko‑sistemu nalazi se i senzor za crevo, koje kontroliše već postojeći sistem navodnjavanja bašte. Za razliku od drugih sistema za kontrolu navodnjavanja, Edyn ne koristi već predodređeni raspored, već uz pomoć aplikacije i senzora prati potrebe vaše bašte u realnom vremenu i automatski prilagođava količinu vode tako da biljke dobijaju precizno onoliko koliko im je potrebno.

Senzor može da pruži uvid čak i u ono što se dešava ispod površine zemlje, te koje se promene dešavaju u zemljištu koje ne biste inače primetili. Na primer, ukoliko se promeni nivo kiselosti zemljišta ili dođe do nekog drugog štetnog uticaja, imate mogućnost da ih predupredite na vreme. Uz pomoć Wi‑Fi konekcije i odgovarajuće iOS i Android aplikacije možete da nadgledate svoju baštu s bilo kog mesta. Senzor košta 99,99 dolara dok kontroler za crevo košta 59,99 dolara.

Tertill robot

Tertill iz kompanije Franklin Robotics je autonomni robot koji obavlja sitne baštenske poslove. Radi na solarnu energiju i vodootporan je, te slobodno može da boravi na otvorenom. Koristi sličnu tehnologiju kao i Roomba, robot usisivač, samo što ima senzore pomoću kojih pravi razliku između baštenskih biljaka i korova koji uklanja malim trimerom. Može stalno da boravi u bašti, budući da je otporan na spoljašnje uslove, te da konstantno uklanja korov. Koristi jednostavne senzore pomoću kojih određuje visinu biljke, te ako je biljka viša od inča, ostavlja je, a ukoliko je niža, eliminiše je.

Ne koristi hemikalije, napaja se solarnom energijom koju skladišti u bateriju, pa je tako potpuno ekološki prihvatljiv. Uskladištenu energiju može da koristi i kada je oblačno ili kada pada kiša. Ovim robotom može da se upravlja i preko pametnog telefona, putem Bluetooth konekcije, a posebno dizajnirana četiri točka sprečavaju da se zaglavi kada naiđe na prepreku, pa može da obavlja poslove i kada ga ne nadzirete. Cena je 299 dolara.

Roboti kosilice

Košenje travnjaka je klasičan baštenski zadatak koji retko ko voli. Užurbani životi učinili su da za košenje jednostavno nemamo vremena. Vikende je najbolje provoditi u opuštanju i uživanju s porodicom i prijateljima, a ne uz kućne poslove, a u tome nam pomažu robotske kosilice koje će automatski kositi našu travu, a mi ćemo imati priliku da sve to kontrolišemo s mobilne aplikacije.

Ljudi često ne znaju da ovi baštenski uređaji poboljšavaju kvalitet travnjaka. Robotske kosilice seku često, što znači da sečiva nikada ne budu jako dugačka i kruta. Ovo je tipično za konvencionalno košenje koje ostavlja travnjak žutim i oskudnim. Robotske kosilice teraju travu da raste horizontalno, što dovodi do zelenijeg, punijeg travnjaka. Takođe, one izbacuju travu u sitnim neprimetnim česticama koje dopunjavaju hranljive materije i pomažu travnjaku da zadrži vlagu. Kada uporedite cenu kvalitetne kosilice, uštedu vremena i troškove preparata za negu travnjaka, roboti kosilice su dobra investicija. Cene ovih uređaja kreću se od 999 dolara (Robomow RC304) do 1.999 dolara (Miimo, Honda).

Roboti strašila

Otkad postoje baštovani, postoje i štetočine. Iako baštovani uglavnom vole prirodu, ne cene kad se njihov naporan rad poništava. Ptice i zečevi mogu da unište grmlje, cveće i povrće. Lisice će tražiti vaše smeće i krenuti za stokom. Mačke će koristiti vaše cveće kao toalet, a čaplje će napasti vašu ribu.

Dugi niz godina dobra stara strašila bila su jedini način da barem pokušamo da uplašimo štetočine. Problem je bio što su životinje prihvatile statičnu prirodu ovih strašila, tretirajući ih kao deo pejzaža. Tu nam je pomogla tehnologija. Robotska strašila imaju detektor pokreta i centar za okretanje. Kada se životinja približi, okreće se u pravcu štetočine i prska pozamašnu količinu vode u njenom pravcu. Ovi tech gadžeti napravili su revoluciju u kontroli štetočina u baštama i njivama. Cena se kreće od 26 dolara do 84 dolara na Amazon‑u.

AeroGarden pametna bašta u zatvorenom

Ukoliko ste mislili da uzgajanje svežeg začinskog bilja, povrća, zelene salate, cveća i raznih drugih kultura zahteva dosta vremena i posvećenosti, tehnologija je tu da vas razuveri. AeroGarden je stvorio pametan ekosistem kućnih bašta za svačiji džep i ukus. U njima, bez zemlje a iz vode, biljke rastu pet puta brže. Svim AeroGarden proizvodima zajednički je LED sistem za osvetljenje pomoću kog možete da sadite biljke iako je napolju zima i hladno.

Najmanja bašta može da primi samo dve biljke dok najveća prima čak 24, što je čini pravom jednom malom farmom u zatvorenom. Veće bašte imaju interaktivni kontrolni panel sa ekranom osetljivim na dodir koji vam govori kada treba da zalivate, podseća vas kada treba da dodate biljnu prehranu, automatski uključuje i isključuje svetla i pruža blagovremene savete i funkcije pomoći na ekranu.

Uz svaku baštu dolaze i biljne kapsule sa semenima biljaka, kao što su bosiljak, peršun, timijan, vlašac, nana, a možete da sadite i paradajz, čili papričice, pečurke ili jagode, sve po sopstvenom ukusu. Cena proizvoda varira u zavisnosti od veličine, pa tako najmanja bašta košta 37,46 dolara a najveća 449,95 dolara.

