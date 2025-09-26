Galaxy AI: Kada tehnologija postane prirodan deo života

Kada je Samsung početkom 2024. predstavio Galaxy S24 seriju i s njom svoju Galaxy AI viziju, to je bio prelomni trenutak u svetu pametnih telefona. Telefon više nije bio samo uređaj za pozive, fotografisanje i surfovanje internetom, već pametni saputnik koji razume, reaguje i predviđa naše potrebe. Ono što je započelo s nekoliko funkcija veštačke inteligencije danas prerasta u čitav ekosistem koji povezuje telefone, tablete, laptopove, pa čak i nosive uređaje – sve s jedinstvenim ciljem da tehnologija postane neprimetan, ali nezamenjiv deo naše svakodnevice.

Samsung je jasan u svojim ambicijama: do kraja 2025. želi da Galaxy AI ugradi u čak 400 miliona uređaja. To znači da veštačka inteligencija neće biti dostupna samo korisnicima najnovijih i najskupljih telefona, već i široj grupi ljudi koji će svakodnevno moći da osete prednosti pametnije tehnologije. Ne radi se pritom samo o spektakularnim demonstracijama, nego o sitnim poboljšanjima koja se neprimetno uklapaju u našu rutinu. Na primer, prevod u realnom vremenu tokom razgovora, sažetak sastanka kad ponestane vremena ili pomoć pri pretraživanju informacija samo jednim dodirom ekrana.

Korisničko iskustvo postaje prirodnije i intuitivnije. Novo One UI 8 zaglavlje spaja različite oblike komunikacije, kuckanje, govor pa čak i vizuelne prikaze, u jedinstven sistem koji omogućava uređaju razumevanje konteksta. Ono što nam je nekad bilo nezamislivo, na primer pokazati telefonu neki predmet i upitati ga šta je to, danas je postalo stvarnost. Galaxy AI u pozadini povezuje glas, sliku i podatke i tako briše granicu između digitalnog i stvarnog sveta.

Naravno, s time se otvaraju i neka pitanja. Kad uređaj gleda, sluša i obrađuje podatke, neizbežno se javljaju sumnje vezane za privatnost. Upravo zato Samsung posebnu pažnju posvećuje ulaganju u sigurnost, enkripciju i korisnički nadzor, jer je poverenje temelj svega. Ovde se javlja i izazov kako ljudima približiti složene funkcije na jednostavan i razumljiv način. Nove mogućnosti zaista jesu impresivne, ali pravu vrednost imaju tek onda kada znamo da ih koristimo, u suprotnom ostaju samo neiskorišćen potencijal.

Ipak, smer u kojem idemo jasno pokazuje da Galaxy AI više nije samo još jedan marketinški trik, nego srce budućnosti pametnih uređaja. Kada telefon, sat ili kompjuter bez napora prepoznaju naše navike i želje, tehnologija postaje gotovo nevidljiva, ali zato još prisutnija. Budućnost koju Samsung kreira nije naučna fantastika, nego svakodnevica koju ćemo živeti i pre nego što mislimo. Svakodnevica u kojoj veštačka inteligencija nije dodatak, već most između nas i sveta koji nas okružuje.

Isprobajte Galaxy AI bez promene uređaja

Sve ove inovacije i mogućnosti koje donosi One UI 8 moguće je isprobati i bez promene uređaja – zahvaljujući aplikaciji Try Galaxy. Dostupna korisnicima pametnih mobilnih uređaja, uključujući i starije Galaxy modele, ova aplikacija simulira izgled i funkcionalnosti najnovijeg One UI 8 korisničkog zaglavlja. Kroz interaktivne vodiče i video-sadržaje, aplikacija omogućava uvid u napredne funkcije veštačke inteligencije poput Live Translate, Note Assist, Chat Assist i Photo Assist, ali i isprobavanje AI alata za uređivanje fotografija, prilagođavanje korisničkog iskustva ili istraživanje novih vizuelnih tema. Try Galaxy je dostupan na trygalaxy.com.