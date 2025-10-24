Galaxy S26 Ultra bi mogao dobiti „Cosmic Orange“ nijansu sa iPhone-a 17 Pro

Apple je s najnovijim iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max modelima uveo niz noviteta, ali ono što je najviše privuklo pažnju jeste nova boja – Cosmic Orange.

Samsung navodno planira da preuzme Appleovu novu, upečatljivu boju za svoj sledeći flagship model

Nakon godina prigušenih i sličnih tonova kod „Pro“ modela, ova živopisna narandžasta nijansa unela je pravo osveženje u ponudu.

Čini se da se i Samsung složio s time. Prema novim informacijama, južnokorejski gigant planira da uvede sličnu narandžastu boju u paletu svog predstojećeg flagship telefona – Galaxy S26 Ultra.

Procurila slika „dummy“ uređaja

Portal 9to5Google preneo je da se na internetu pojavila fotografija koja prikazuje navodne makete Galaxy S26 Ultra modela, a među njima se ističe verzija u poznatoj narandžastoj nijansi.

Pored nje, na slici su se pojavile i standardne srebrna i zlatna varijanta, ali upravo je narandžasta boja privukla najveću pažnju.

Ipak, autentičnost fotografije još nije potvrđena. Iako bi ovo mogao biti rani pokazatelj Samsungovih planova, nije sigurno da će kompanija zaista i plasirati ovu boju na tržište.

Da li je slika autentična ili AI generisana?

Postoji sumnja da je fotografija nastala uz pomoć veštačke inteligencije.

Kako navodi 9to5Google, slika je prvobitno objavljena na Redditu, a pojedini korisnici su primetili odsečeni vodeni žig u donjem uglu srebrnog modela. Oblik i pozicija žiga podsećaju na oznake koje Google Gemini ostavlja na AI-generisanim slikama, što dodatno baca sumnju na autentičnost procurenog materijala.

Samsung i Apple – večita inspiracija

Ovo, naravno, ne bi bio prvi put da Samsung preuzme inspiraciju od Apple-a.

U prošlosti su oba tehnološka giganta „pozajmljivala“ ideje jedan od drugog, bilo u pogledu dizajna, funkcionalnosti ili softverskih rešenja.

Zato ne bi bilo iznenađenje ako bi Galaxy S26 Ultra zaista stigao i u narandžastoj „Cosmic Orange“ varijanti, pogotovo s obzirom na to koliko je Appleova nova boja izazvala oduševljenje.

Iako za sada nema zvanične potvrde, Samsung Galaxy S26 Ultra bi mogao da donese novu narandžastu nijansu inspirisanu iPhone-om 17 Pro.

Ako se ispostavi da su glasine tačne, korisnici mogu očekivati osvežen i hrabriji dizajn — dokaz da borba između Apple-a i Samsunga ne prestaje ni kada je reč o bojama.

