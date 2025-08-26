Galaxy Tab S10 Lite: tablet pun mogućnosti za svakodnevne potrebe

KompanijaSamsung Electronics predstavila je Galaxy Tab S10 Lite, pristupačan tablet osmišljen da dodatno unapredi način na koji korisnici gledaju, stvaraju i ostaju produktivni bez obzira kuda idu. Sa velikim ekranom za imersivno gledanje i S Pen olovkom kao delom opreme za kreativno izražavanje bez napora, Galaxy Tab S10 Lite nudi svakodnevnu raznovrsnost i veliku vrednost u jednom efikasnom uređaju.

Osim toga, Samsung inteligentne funkcije olakšavaju dostizanje novih nivoa kreativnosti i produktivnosti, dok savršeno povezana iskustva omogućavaju nesmetan protok ideja, sadržaja i zadataka u Galaxy ekosistemu.

„Novi Galaxy Tab S10 Lite je osmišljen da praktičnu, svakodnevnu funkcionalnost ponudi još većem broju ljudi širom sveta“, izjavio je Čangte Kim (Changtae Kim), izvršni potpredsednik i direktor tima za nova računarska istraživanja i razvoj u sektoru za mobilne uređaje u kompaniji Samsung Electronics. „Napravili smo ga da bude pouzdan pratilac koji korisnicima omogućava da maksimalno iskoriste svaki trenutak, sa korisnim funkcijama i raznovrsnim dizajnom koji se prirodno uklapaju u različite situacije u kojima su korišćeni, ostanu produktivni tokom dana ili vreme za odmor pretvaraju u vreme za kreativnost.“

Gledajte i igrajte na svetlijim, ekranima sa većom brzinom osvežavanja

Uz širok 10,9-inčni ekran, Galaxy Tab S10 Lite nudi zanimljivo iskustvo zabave koje je savršeno za strimovanje, pretraživanje interneta i drugo. Korisnici sada mogu da uživaju u svom omiljenom sadržaju na živopisnom ekranu sa velikom brzinom osvežavanja koji se lako prilagođava upotrebi u zatvorenom i otvorenom prostoru, zahvaljujući funkciji Vision Booster i maksimalnoj osvetljenosti od čak 600 nita. Pored toga, manje emitovanje plavog svetla donosi veću udobnost pri dužem gledanju najnovijih serija.

Opremljen unapređenim procesorom i većim memorijskim kapacitetom, Galaxy Tab S10 Lite savršeno odgovara na svakodnevne zahteve kao što je prelaženje između otvorenih kartica tokom istraživanja ili pretraživanje aplikacija. Kapacitet baterije od 8000 mAh i superbrzo punjenje garantuju da Galaxy Tab S10 Lite može da održi korak sa zabavom bez prestanka ili učenjem kasno noću u biblioteci bez brige o potrebi za čestim punjenjem.

Inteligentne funkcije za kreiranje i obavljanje više posla

Od učenja do zapisivanja kreativnih ideja, Galaxy Tab S10 Lite uključuje inteligentne funkcije koje podržavaju koncentraciju i inspiraciju u svakom trenutku i na svakom mestu. Uz intuitivne alate koji ispunjavaju svakodnevne zahteve u pokretu, korisnici mogu jasno da razmišljaju i slobodno stvaraju, bez obzira kakav je zadatak u pitanju.

S Pen olovka kao deo opreme drži korak sa kreativnošću u realnom vremenu, nudeći trenutnu reakciju i nesmetanu preciznost. Od beleženja ideja tokom poziva do brzog skiciranja rasporeda na putu do fakulteta ili posla, korisnicima se nudi fleksibilnost da razrađuju svoje zamisli bilo kada i bilo gde.

olovka kao deo opreme drži korak sa kreativnošću u realnom vremenu, nudeći trenutnu reakciju i nesmetanu preciznost. Od beleženja ideja tokom poziva do brzog skiciranja rasporeda na putu do fakulteta ili posla, korisnicima se nudi fleksibilnost da razrađuju svoje zamisli bilo kada i bilo gde. Inteligentne funkcije u aplikaciji Samsung Notes pomažu da se svakodnevno razmišljanje strukturiše, bilo da je u pitanju organizovanje rukom pisanih beleški putem funkcije pomoć sa rukopisom ili trenutno rešavanje jednačina uz funkciju reši matematiku . Od kratkih napomena do celih naznaka, korisnici mogu direktno da rade na preuzetim PDF dokumentima i šalju sređene dokumente bez prelaska iz jedne aplikacije u drugu. A kada pratite prezentaciju na predavanju dok pravite beleške ili odgovarajuće ilustracije jedne pored drugih, funkcija podeljenog ekrana podržava efikasnije obavljanje više zadataka istovremeno i organizovanje.

ili trenutno rešavanje jednačina uz funkciju . Od kratkih napomena do celih naznaka, korisnici mogu direktno da rade na preuzetim PDF dokumentima i šalju sređene dokumente bez prelaska iz jedne aplikacije u drugu. A kada pratite prezentaciju na predavanju dok pravite beleške ili odgovarajuće ilustracije jedne pored drugih, funkcija podeljenog ekrana podržava efikasnije obavljanje više zadataka istovremeno i organizovanje. The Galaxy Tab S10 Lite takođe služi kao sposoban AI pratilac, uz funkciju Circle to Serarch uz Google koja omogućava intuitivno otkrivanje i prevod sa bilo kog dela ekrana. Ovo korisnicima omogućava da jednostavno pristupaju informacijama u trenutku kada su im potrebne, bez skretanja pažnje sa onoga što gledaju, čitaju ili rade. Galaxy AI ključ na tastaturi poklopca futrole pruža brz pristup AI podršci za predlaganje ideja ili pomoć tokom rada, nudeći pametnog i kreativnog partnera.

uz Google koja omogućava intuitivno otkrivanje i prevod sa bilo kog dela ekrana. Ovo korisnicima omogućava da jednostavno pristupaju informacijama u trenutku kada su im potrebne, bez skretanja pažnje sa onoga što gledaju, čitaju ili rade. na tastaturi poklopca futrole pruža brz pristup AI podršci za predlaganje ideja ili pomoć tokom rada, nudeći pametnog i kreativnog partnera. Galaxy Tab S10 Lite nudi pristup širokoj ponudi aplikacija trećih strana, što korisnicima pomaže da istraže različite alate koji odgovaraju jedinstvenim načinima rada. Od pažljivo odabranog niza unapred preuzetih favorita kao što su Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion do drugih popularnih alata kao što su Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook i Picsart, ovaj tablet omogućava da ideje slobodno teku od koncepta do sprovođenja u delo.

Korisnici mogu da isprobaju mnoge od ovih aplikacija kao ekskluzivne prednosti kako bi lakše eksperimentisali, ostali produktivni i pretvarali ideje u stvarnost. Ponude obuhvataju jednogodišnju besplatnu celu verziju aplikacije Goodnotes, šestomesečni besplatni probni period za aplikaciju Clip Studio Paint uz popust od 20% na prvu pretplatu i popust od 66% na aplikaciju LumaFusion plus jednomesečnu besplatnu pretplatu na platformu Creator Pass. Aplikacija Notion uključuje jednomesečni besplatni probni period za Plus plan with Notion AI.

Dostupnost Galaxy Tab S10 Lite će biti dostupan od 5. septembra u tri boje: sivoj, srebrnoj i koralno crvenoj. Za više informacija o tabletu Galaxy Tab S10 Lite posetite: Samsung Newsroom ili Samsung.com.

Specifikacije

Galaxy Tab S10 Lite Ekran 10,9-inčni, 2112×1320 (WUXGA+), TFT * Mereno dijagonalno kao pun pravougaonik bez zaobljenih uglova. Stvarna površina za gledanje je manja zbog zaobljenih uglova i otvora z kameru. OS Android 15.0 Dimenzije 165,8 x 254,3 x 6,6 mm Težina 524 g (Wi-Fi, 5G) Kamera Zadnja 8 MP Prednja 5 MP Memorija i čuvanje podataka* 6 GB+128 GB 8 GB+256 GB mikroSD do 2 TB** * Dostupnost prostora za čuvanje podataka može da zavisi od tržišta, modela, boje ili operatora. Stvarna dostupnost prostora za čuvanje podataka može da zavisi od instaliranog softvera i tržišta, modela i veličine i formata dokumenta. ** MikroSD kartica se prodaje zasebno. Svi modeli podržavaju mikroSD kartice do 2 TB prostora za čuvanje podataka. Eksterna memorija se može koristiti za čuvanje medija (fotografija, video i muzičkih fajlova). Dostupnost može da zavisi od zemlje i proizvođača. AP Exynos 1380 Baterija* 8 000 mAh * Tipična vrednost testirana u laboratorijskim uslovima treće strane. Tipična vrednost je procenjena prosečna vrednost kapaciteta baterije sa odstupanjima među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. Mreža i konektivnost 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth® v 5.3 Boja Siva, srebrna, koralnocrvena Zvuk 2 EA (1,6 W)