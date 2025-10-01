Gandam tastatura sa Topre prekidačima

Japanski brend tastatura Realforce udružuje se sa franšizom Mobile Suit Gundam i izdaje četiri mehaničke tastature ograničenog izdanja inspirisane popularnim Gandam dizajnom. Četiri tastature su bazirane na Z Gundam i Hyaku Shiki iz Zeta Gundam i Nu Gundam i Sazabi iz Char-ovog Counterattack -a. Japanski sajt Realforce-a ukazuje da će rezervacije početi krajem decembra, ali nema cena.

Sva četiri modela su bazirana na Realforce GX1, žičanoj tastaturi bez deset tastera koja obično košta oko 250 dolara. Realforce tastature proizvodi Topre Corporation; koriste kapacitivne Topre prekidače, poput kultnog klasika Happy Hacking Keyboard.

Realforce pominje i engleski raspored kao i japanski ISO, tako da se nadam da ovi mehovi inspirisani mehovima neće biti ekskluzivni za Japan. Kao fan Gandama, svakako se nadam da će stići u SAD.

Ali koliko god ove tastature izgledale kul, mislim da su im dizajni pomalo jednostavni — poput Asus ROG Strix Scope Gundam Edition pre njih. Na drugim mestima, postoje setovi tastera inspirisani Gundam-om koji zaista pojačavaju zabavu štreberskog animea. Znam jer sam i sam kupio neke. Pored tastera Char Zaku II koje sam stavio na Zoom75 Tiga u našem nedavnom vodiču za kupovinu tastature, imam tastere Hi-Nu Gundam i Sazabi na svojim Epomaker P75 i Keychron Q1 Max.

Izvor: TheVerge