Garmin predstavio novi dečiji sat Bounce

Garmin je najavio novu verziju svog pametnog sata Bounce za decu koji je prvi put predstavljen 2022. godine sa funkcijama praćenja i komunikacije koje pokreće LTE veza. Bounce 2 predstavlja novi dizajn i nadogradnje koje uključuju dvosmerni razgovor umesto samo glasovnih poruka. Sada manje liči na dečji sat, ali ograničena nadogradnja možda neće biti dovoljna da opravdaju skok cene sa 149,99 dolara na 299,99 dolara za novi model koji je sada dostupan preko Garmina.

Originalni Bounce je imao kvadratni dizajn (koji je potencijalno privukao neku decu koja zaviste prema Apple Watch-u) i LCD ekran, dok je novi Bounce 2 okrugao sa živopisnijim AMOLED ekranom od 1,2 inča. Slanje tekstualnih poruka je i dalje opcija, ali Bounce 2 ima poboljšane glasovne poruke sa novom funkcijom koja će ih transkribovati tako da se mogu čitati ili slušati.

Bounce 2 prati lokaciju u realnom vremenu putem aplikacije Garmin Jr. i dalje omogućava roditeljima da se odluče za upozorenja kada deca napuste određeno područje koristeći privremeno geozoniranje. Trajanje baterije ostaje isto, do dva dana između punjenja, ali nova funkcija koja omogućava deci da preuzimaju i slušaju pesme sa Amazon Music-a mogla bi to da smanji. Iako je cena samog sata udvostručena, LTE povezivanje je i dalje 9,99 dolara mesečno ili 99,99 dolara godišnje uz jedan od Garmin-ovih planova za pametne satove za decu.

