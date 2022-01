Gartner predviđa rekordnu IT potrošnju u 2022. godini

Novo istraživanje koje je sproveo Gartner ukazuje da bi 2022. godina mogla da bude rekordna po potrošnji vezanoj za IT. Ova analitičarska kuća očekuje da će u enterprise segmentu, koji uključuje i cloud, povećanje u odnosu na 2021. godinu biti čak 11 procenata. U segmentu IT servisa, koji podrazumeva IT konsultantske usluge i servise, očekuje se da će rast biti 7.9 procenata i da će dostići 1.3 triliona dolara globalno.

Rekordna ulaganja?

Prema Gartnerovim analitičarima, 2022. godina biće godina značajnog rasta ulaganja u IT u suštinskom smislu. Tokom 2021. godine uglavnom se radilo na stabilizaciji i unapređenju IT infrastrukture koja je postavljena tokom 2020. godine. Prethodne dve godine su prošle u „upoznavanju“ šta i kako najbolje funkcioniše u uslovima pandemije, dok će 2022. godina poslužiti kompanijama da pripreme infrastrukturu za ono gde žele da budu u budućnosti. To znači da se očekuju značajne investicije u cloud, naročito na polju enterprise softvera. Gartner očekuje da će ovo tržište do 2025. godine biti dvostruko veće od ne-cloud tržišta.

Međutim, dok IT industrija raste velikom brzinom, kompanije će se u 2022. godini suočiti sa jednim negativnim trendom. Samo u SAD-u, je u novembru prošle godine dalo otkaz 4.5 miliona radnika, a slična situacija očekuje se i tokom cele ove godine. Razlog za to je što se mnoge kompanije nisu snašle u novonastalim uslovima i nisu se pošteno odnosile prema svojima zaposlenima u novim, hibridnim uslovima rada. Većina kompanija je radnicima koji rade od kuće uskratila pravo na naknadu za transport (dolazak do posla), neki su uskratili i „topli obrok“, a postoje kompanije koje su čak i smanjivale plate radnicima koji rade od kuće, tvrdeći da su tada manje produktivni.

To je i jedan od glavnih uzroka zašto se očekuju velika ulaganja u IT, jer kompanije sada moraju da pronađu optimalan način kako da zadrže zaposlene, a da smanje druge troškove. Ulaganje u IT je investicija koja (uglavnom) garantuje da će se u narednom periodu ostvariti efikasnije poslovanje.

Izvor: ZDNet

