Gasi se Hyperloop One

Hyperloop One je nekada sanjao da izgradi brzu teretnu vezu između Evrope i Kine, koja bi mogla da preveze teret sa jednog kraja na drugi u jednom danu. To će, međutim, ostati jedan od mnogih ciljeva koje kompanija neće moći da ispuni. Hyperloop One se gasi, potvrdio je član osoblja nakon što je Bloomberg objavio izveštaj o njegovom zatvaranju. Osnovan je 2014. nakon objavljivanja rada Elona Maska o njegovoj viziji za tehnologije transporta hiperloop-a.

Zamišljen kao spona između Evrope i Kine

Kompanija je prvobitno imala za cilj da obezbedi prevoz i za teret i za ljude u obliku mahuna koje putuju kroz zapečaćene metalne cevi na velike udaljenosti u brzinama poput aviona. Od 2017. do 2022. godine bio je poznat kao Virgin Hyperloop One zbog ulaganja Virgin Group Richarda Bransona. Ali Virgin je tiho povukao svoj brend prošle godine kada je kompanija odlučila da odustane od svojih planova prevoza putnika i fokusira se na izgradnju usluge samo za teret. Hyperloop One je početkom prošle godine otpustio preko 100 članova osoblja zbog promene prioriteta.

Prema Bloombergu, kompanija već neko vreme ima finansijskih problema i posebno nikada nije obezbedila ugovor za izgradnju funkcionalnog hyperloop sistema. Sada je otpustila većinu svojih preostalih zaposlenih, a oni koji su ostali biće otpušteni 31. decembra. Do tada, navodno, nadgledaju prodaju imovine kompanije Hyperloop One, uključujući njene mašine i testne staze.

