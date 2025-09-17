Gboard dobija novu opciju za podešavanje fonta 

Gboard, Google-ova popularna tastatura za Android, već dugo je test platforma za nove funkcije, rasporede i posebna prilagođavanja za različite jezike.

Korisnici će moći da prilagode veličinu i tip fonta nezavisno od globalnih podešavanja telefona

Kompanija konstantno eksperimentiše sa dodatnim alatima i opcijama, kako bi korisnicima omogućila jednostavnije i brže kucanje. Nedavno su Pixel uređaji dobili nove asistivne alate za pisanje, prvo najavljene uz Pixel 10, dok se sada priprema šire uvođenje još jedne značajne opcije za personalizaciju tastature.

Nova opcija za veličinu fonta

Google trenutno testira mogućnost podešavanja veličine fonta direktno na Gboard tastaturi. Ova funkcija je nezavisna od globalnog podešavanja veličine fonta na telefonu, što znači da korisnici mogu odabrati veličinu između 85% i 200% u odnosu na podrazumevanu veličinu fonta. Trenutno se nova funkcija postepeno uvodi u beta verziji Gboard-a 15.9.0.799068799 za Android. Iako su neki testni uređaji, uključujući OnePlus 13, već dobili ovu opciju, nije dostupna na svim uređajima sa istom verzijom aplikacije. Ovo sugeriše da se funkcija uvodi selektivno ili da je deo ograničenog testiranja. Opcija za podešavanje veličine fonta dostupna je u Gboard-ovim podešavanjima: Preferences > Font Size. Kada korisnik odabere ovu opciju, pojavljuje se klizač pomoću kojeg se veličina fonta može menjati u unapred definisanim koracima: 85%, 100%, 115%, 130%, 150%, 180% i 200%. Trenutno nije moguće fino podešavanje između ovih vrednosti, ali opcija omogućava osnovno skaliranje slova po želji korisnika. Ova funkcija je posebno korisna za one koji koriste vrlo male ili vrlo velike fontove za regularni tekst na telefonu, ali ne žele da ista veličina bude primenjena na tastaturi. Ipak, ako korisnik menja opciju Display size na telefonu, to će i dalje uticati na percepciju veličine fonta na Gboard-u, jer postavke prikaza utiču na sve vizuelne elemente.

Još jedna nova font opcija

Pored podešavanja veličine fonta, Google takođe testira i novu funkciju koja omogućava izbor tipa fonta na tastaturi. Ona omogućava korisnicima da izaberu između Gboard fonta, najverovatnije Google Sans, i sistemskog fonta. To znači da ako korisnik koristi prilagođeni font na telefonu, može ga replicirati i na tastaturi, čime se postiže vizuelna konzistentnost između tastature i ostatka uređaja. Ova funkcija je takođe deo beta verzije Gboard-a i trenutno je u test fazi na određenim uređajima. Iako je opcija još uvek ograničena, njeno pojavljivanje na različitim test uređajima sugeriše da Google planira šire uvođenje u budućim ažuriranjima.

Zašto su ove opcije važne

Gboard korisnicima daje mnogo fleksibilnosti u prilagođavanju tastature njihovim potrebama. Opcija podešavanja veličine fonta posebno je korisna za osobe koje imaju problema sa čitljivošću malog teksta ili jednostavno preferiraju veće slova pri kucanju. Mogućnost izbora fonta dodatno poboljšava korisničko iskustvo, omogućavajući da tastatura vizuelno prati ostatak telefona, što može biti estetski prijatno i praktično za svakodnevno korišćenje. Ove funkcije su deo šire strategije Google-a da konstantno poboljšava Gboard i testira nove alate koji poboljšavaju produktivnost i personalizaciju tastature. Beta testiranje omogućava kompaniji da prikupi povratne informacije korisnika i otkloni eventualne probleme pre nego što opcije postanu dostupne široj publici.

Kako koristiti nove funkcije

Ažurirajte Gboard na najnoviju beta verziju 15.9.0.799068799 kada bude dostupna.

Idite u Preferences > Font Size da podesite veličinu fonta.

Pomocu klizača odaberite željenu veličinu između 85% i 200%.

Za izbor fonta, proverite opciju koja omogućava prelazak između Gboard fonta i sistemskog fonta.

Nakon podešavanja, tastatura će koristiti nove parametre nezavisno od globalnih postavki telefona.

Nova opcija podešavanja veličine i tipa fonta u Gboard-u predstavlja značajan korak u personalizaciji Android tastature. Nezavisno skaliranje fonta i izbor tipa slova omogućavaju korisnicima veću kontrolu nad vizuelnim iskustvom kucanja. Ove promene, zajedno sa prethodnim alatima za asistivno pisanje, čine Gboard još fleksibilnijim i praktičnijim za svakodnevnu upotrebu.

Kada Google završi testiranje, možemo očekivati da će ove funkcije postati dostupne široj publici, čime će Gboard još više odgovarati potrebama različitih korisnika, od onih koji žele minimalizam i jednostavnost, do onih koji traže maksimalnu prilagodljivost i estetiku.

Izvor: Androidauthority