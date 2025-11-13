Gboard uvodi pokret „flick“ za brže unošenje simbola

Nova opcija omogućava korisnicima da prevlače prstom na tasteru i postavljaju znakove za one koji žele veću brzinu. Popularna Google‑ova tastatura Gboard donela je najnoviju funkciju koja korisnicima omogućava da znatno brže unesu simbole i znakove. Umesto dugotrajnog tapanja i izbora iz menija, sada je dovoljno dodirnuti taster i brzo prevući prstom prema dole da biste umetnuli pomoćni znak koji je povezan s tim tasterom.

Kako funkcija funkcioniše

Nova opcija se naziva Flick keys to enter symbols. Nakon ažuriranja Gboard‑a (verzija 16.2 i novije), korisnici mogu da idu u Settings > Preferences i tamo aktiviraju opciju Flick keys to enter symbols: Touch a key and pull down to enter its hinted symbol.

Kad je funkcija aktivirana, tasteri abecede prate simbol koji možete izabrati jednim pokretom — npr. držite taster „A“, prevucite nagore ili naniže i na taster postaje povezan simbol (kao što su @, # ili $). Ovo stvara skraćeni put koji štedi vreme i smanjuje broj dodira koji su bili potrebni kod dugog pritiskanja.

Zašto je ovo korisno

Ako često kucate simbole — za kodiranje, slanje e‑mailova, chat ili sastavljanje dokumenata — nova gest‑funkcija može vam ubrzati rad. Umesto da držite taster i čekate da se pojavi izbor, ili prebacujete na poseban režim simbola, sve je dostupno u jednom koraku. Takođe, korisnici koji koriste fizikalne tastature ili brzinu pri pisanju će ceniti manji broj pokreta.

Šta treba imati na umu

Iako je gest jednostavan i efikasan, korisnici moraju naviknuti prst na novi način rada — pogrešan pokret može rezultirati pogrešnim unosom ili otvaranjem dela Menija koji nije očekivan. Takođe, ako se prst prevuče previše ili prekasno, funkcija može biti interpretirana kao običan sled teksta, što može usporiti rad. Gboard nudi podešavanje osetljivosti pokreta (Flick input sensitivity) kako biste pronašli optimalnu brzinu za svoj stil pisanja.

Nova „flick“ funkcija na Gboard‑u predstavlja pametno i efikasno unapređenje tastature koje će obradovati korisnike koji često koriste simbole — kodere, pisce, studente i profesionalce. Ako želite da kucanje bude brže i intuitivnije, obavezno proverite da li vaša verzija Gboard‑a ima ovu opciju.

Izvor: Androidpolice