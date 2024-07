GDDR7 Memorija donosi 30 procenata ubrzanja u igrama

Ove godine se očekuje da će GPU-ovi konačno prevazići GDDR6 memoriju i preći na GDDR7. To će doneti značajna poboljšanja u performansama igara. Međutim, do sada je bilo nejasno za koliko tačno se može očekivati povećanje performansi. Micron je objavio prve informacije na tu temu, koje kažu da je očekivano više od 30 procenata povećanja u broju frejmova u sekundi, kako u ray tracing-u, tako i u klasičnom prikazu slike.

Ova kompanija je pre mesec dana počela da uzorkuje svoje GDDR7 memorijske module nekim od svojih partnera. Pored toga, dodala je nekoliko marketinških informacija na svom web sajtu koje uključuju različite tvrdnje o performansama GDDR7. Među njima se nalazi informacija da će GDDR7 koji radi na 32 Gb/s ponuditi „više od“ 30 procenata veći fps u poređenju sa GDDR6. Ipak, to sve treba uzeti sa rezervom, pošto u fusnoti piše „U poređenju sa GDDR6/6x, u 1080p, 144p i 4k rezolucijama.“ To je prilično „široka“ izjava koja se može rastumačiti na različite načine.

Dalja poređenja koje je Micron objavio uključuju tvrdnju da GDDR7 na 32 Gb/s donosi do 60 procenata veći protok u odnosu na GDDR6, klokovan na 20 Gb/s, koji je trenutno najbrža GDDR6 varijanta. Micron navodi da će omogućiti protok do 1.5 TB/s na 384-bitnom memorijskom bus-u. Ako to uporedimo sa RTX 4090 GPU-om koji ima bandwith od oko 1 TB/s, a zasnovan je na GDDR6X na 21 Gb/s na 384-bitnom memorijskom bus-u, teoretski, RTX 5090 bi mogao da donese ogroman skok u memorijskom protoku.

Micron takođe tvrdi da će GDDR7 doneti do 50 procenata poboljšanje u energetskoj efikasnosti i 20 procenata brže odgovore u AI radnim zadacima, kao što su kreiranje slike na osnovu tekstualnog upita. S obzirom da je Micron ekskluzivni partner Nvidia-e na polju memorjiskih čipova, neće biti iznenađenje ako se GDDR7 memorijski moduli nađu u RTX 50 seriji grafičkih karti, koje će verovatno, pored gaming-a, imati fokus i na AI performanse.

Izvor: ExtremeTech

