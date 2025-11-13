Gde je misteriozni Trampov telefon?

Mnogi se pitaju gde je Trampov telefon. Odgovor: nigde. Nema vesti, nema odgovora, ni traga i glasa, piše The Verge.

Ništa se nije promenilo od prošle nedelje. Web-sajt i dalje stoji nepromenjen. Još uvek nema datuma izlaska osim maglovitog „ove godine“. Još niko nije dobio odgovor ni na jedan od mejlova upućenih kompaniji Trump Mobile, a nalozi na društvenim mrežama i dalje tihuju.

Trump Mobile nije samo obećao telefon. Ne – kao i svaki dobar primer vaporware-a, prvo je uzeo ljudima novac, zahtevajući depozit od 100 dolara za rezervaciju.

To je novac koji kupcima nedostaje već skoro pet meseci. A stvar s novcem jeste da ima običaj da stvara još novca. Čak i da Trump Mobile nije preduzeo ni najmanji korak u pravcu izrade telefona (a nemamo nikakav dokaz da jeste), ti depoziti bi već doneli prihode.

Prema stoculator.com, da je Trampova porodica uložila tih 100 dolara u akcije Muskove Tesle 16. juna, kada je Tramp telefon najavljen, danas bi imala 131,90 dolara, odnosno profit od 31,90 dolara. Da je novac uložen u Apple, zarada bi bila još bolja – 136,57 dolara, profit od 36,57 dolara. A da je uloženo u S&P 500 indeks, dobit bi bila skromnija: 110,79 dolara, odnosno 10 dolara profita.

Po telefonu to nije mnogo. Ali mi ne znamo koliko je Trump Mobile uspeo da proda unapred, koliko je depozita od 100 dolara prikupio, koliko je (ako uopšte) vratio – i koliko je ljudi time lišio mogućnosti da sami zarade tih 30 dolara na akcijama.

Trump organizacija nije odgovorila na zahtev za komentar.