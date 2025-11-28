Gde u Evropi ljudi najviše koriste veštačku inteligenciju?

Evropa prednjači u upotrebi veštačke inteligencije (AI), ali u različitim zemljama postoje značajne razlike u učestalosti korišćenja, pokazuje novi izveštaj.

Irska vodi sa 41,7 odsto ljudi koji redovno koriste AI

Od pokretanja OpenAI-jevog ChatGPT-a 2022. godine, više od 1,2 milijarde ljudi širom sveta koristilo je AI alate, navodi Microsoft. To je brži tempo usvajanja nego kod drugih tehnologija, uključujući internet, lične računare i pametne telefone.

U Evropskoj uniji, prednjače najbogatije države. Irska vodi sa 41,7% ljudi koji redovno koriste AI u svakodnevnom životu ili na poslu. Slede Francuska sa 40,9% i Španija sa 39,7%. Na suprotnom kraju su Rumunija (15,3%) i Grčka (17,7%), gde je upotreba AI najmanje zastupljena.

Van EU, Norveška i Velika Britanija takođe imaju visoku stopu korišćenja: 45,3% Norvežana i 36,4% Britanaca. Microsoft ističe da je usvajanje AI globalno usko povezano sa ekonomskom snagom zemlje u Globalnom severu stopa je oko 23%, dok je u Globalnom jugu 13%.

Brže usvajanje AI primećeno je i u zemljama sa razvijenom električnom, komunikacionom i računarskom infrastrukturom. Dok gotovo četiri milijarde ljudi živi u regionima gde su ti faktori ograničeni. Razlike se, osim pristupa alatima, ogledaju i u obrazovanju, infrastrukturi i jezičkim barijerama.

Nvidia i druge tehnološke kompanije ukazuju da će fizička AI, poput robota i autonomnih vozila, biti sledeća faza primene, dok EU nastoji da razvije infrastrukturu i fabrike AI kako bi pratila SAD i Kinu u globalnoj trci za veštačkom inteligencijom.

Ukratko, Evropa koristi AI intenzivno, ali raspodela zavisi od ekonomskog razvoja, infrastrukture i dostupnosti resursa, dok zemlje sa slabijom podrškom i infrastrukturom kasne u usvajanju ove tehnologije.

