GDPR bi mogao da utiče na transformaciju cyber kriminala

GDPR, koji je na snagu stupio u maju, mogao bi da utiče na to da velike kompanije koje budu bile žrtve ransomware napada u budućnosti biraju da plaćaju otkup cyber kriminalcima, budući da će te sume biti daleko manje od kazni koje predviđa regulativa za zaštitu ličnih podataka korisnika.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su se sume koje napadači traže kako bi žrtvama vratili ukradene podatke uvećale nakon što je GDPR stupio na snagu. Tako je ransomware – maliciozni softver koji zaključava kompjutere, te fajlove žrtava, sve dok se napadačima ne plati otkup – osnažen na više nivoa.

Iako vlade kompanijama savetuju da ne plaćaju otkup koji od njih traže cyber napadači, te da zločin prijave, visoke GDPR kazne bi mogle da utiču na to da se žrtve napada ipak odlučuju za plaćanje otkupa. Naime, prema novoj regulativi kompanije koje budu ugrozile privatnost svojih korisnika, pa makar to bilo i tako što su bile žrtve cyber napada, moraće da plate drakonske kazne, koje će ići i do 20 miliona evra. To bi svakako moglo da dovede do promene u dinamici na ransomware sceni, te do svojevrsne evolucije cyber napada koji su sa novom regulativom izgleda postali još unosniji.

Izvor: The Telegraph

Podelite s prijateljima

Tweet