GDPR i digitalne generacije

O GDPR‑u, regulativi o zaštiti podataka o ličnosti, već se naširoko pričalo i

puno polemisalo. Samim tim što još nismo u Evropskoj uniji, mislimo da nas se GDPR mnogi ne dotiče i da je on samo neka teorija. Ipak…

GDPR se odnosi na online svet, pa je veoma važno da oni koji se bave digitalnim marketingom, content marketingom, društvenim mrežama i srodnim delatnostima shvate ozbiljnost ove regulative. To je pogotovo važno ako sakupljaju podatke o građanima Evropske unije.

Neću se sad baviti time šta sve spada u lične podatke, ali želim samo da naglasim važnost svega ovoga jer mnogi, u neznanju, imaju sledeće stavove:

Nije to tako strogo, mi ionako nismo u EU

Ma to je glupost, šta imam ja bilo koga da pitam za pristanak kad ga je odavno dao.

Ko će mene da kazni, samo neka proba!

… i tako dalje. Da biste sebe i druge zaštitili od visokih novčanih kazni, nemojte olako shvatati GDPR i ono što se propisuje. Ako se pitate koje su vaše obaveze u online svetu, evo samo nekoliko bitnih stavki koje morate poštovati.

Web sajt i newsletter

U slučaju da vaš Web sajt na bilo koji način sakuplja podatke o posetiocima iz EU, vi morate tražiti njihov pristanak za čuvanje tih podataka, a oni u svakom trenutku mogu zatražiti njihovo brisanje.

Morate prilagoditi svoja pravila privatnosti i pravila o korišćenju „kolačića“. Mnogi misle da je dovoljno da u jednom check box‑u zatraže dozvolu korišćenja običnih i marketing „kolačića“, međutim to nije u potpunosti tačno. Svaka osoba mora imati opciju da izabere za šta želi da odobri svoje „kolačiće“. Time će korisnici moći da zabrane korišćenje marketing „kolačića“ i mnogi će se zaštititi od spama zvanog „90 dana remarketing“.

Svim svojim newsletter pretplatnicima morate poslati e‑mail u kojem ih pozivate da potvrde svoju prijavu, sa objašnjenjem u koje se tačno svrhe koriste njihovi podaci, koji su to podaci i mogućnošću da odaberu kakve informacije žele od vas da primaju. Mnoge je ovo uplašilo jer će tako izgubiti dosta pretplatnika na newsletter, ali to je ujedno i dobra prilika da saznate koliko vas stvarno ljudi čita jer su to oni koji vam zaista i vrede. Naravno, u svakom trenutku mogu zatražiti brisanje svojih podataka ili se jednostavno odjaviti. Nije više dovoljno da na svom Web‑u imate polje za unošenje e‑mail‑a i taster Prijavi se jer sada morate i budućim pretplatnicima objasniti sve ovo gore navedeno.

U slučaju da imate bilo kakav drugi formular na Web‑u koji prikuplja neke podatke, sve to isto morate i tamo uraditi. Poenta svega ovoga je da ljudi moraju biti svesni na šta pristaju, u svakom trenutku moraju imati uvid u svoje podatke koji se koriste i mogu u svako doba zatražiti njihovo brisanje.

Društvene mreže

To što su društvene mreže podesile sve i update‑ovale pravila, ne znači da je sav posao rešen. Više nećete smeti da stavljate fotografije drugih ljudi na svoju stranicu, bilo da se oni vide sa strane, otpozadi ili bilo koje druge perspektive koja omogućuje njihovo raspoznavanje.

Ako želite da podelite nečiju fotografiju ili bilo koji drugi podatak o ličnosti, od korisnika morate da tražite dopuštenje, ali i trajanje tog dopuštenja – u idealnom slučaju na neograničeno vreme ili do opoziva, odnosno dok on ne zatraži da se fotografija/podatak ukloni. I za to morate imati pismeno odobrenje koje služi kao dokaz. Time se štite svi oni koji se pojavljuju na društvenim mrežama protiv svoje volje.

Ovo je samo malo zagrebana površina čitavog GDPR grebena. Postoji puno izvora iz kojih možete da se informišete. PC Press već je više puta pisao o tome i organizovao seminar. Znanje ne boli, ali kazne često da. Pogotovo novčane. I nemojte da bude posle: „Jesam ti rekla“.

