GeForce Now 4K od sada dostupan na Macu i računarima

Nvidia je prošlog oktobra uvela svoju uslugu igranja u cloud-u GeForce Now, ali samo oni koji imaju Shield TV uređaje za striming mogu da iskuse skupi RTX 3080 nivo usluge strimovanja u 4K rezoluciji. Danas, Nvidia to popravlja dodavanjem 4K svojim izvornim aplikacijama za Mac i Windows PC, uključujući noviju verziju za Mac računare sa M1 čipovima.

4K60 strimovi nisu dostupni za web veziju GeForce Now

Pored toga, Nvidia proširuje svoj režim visoke brzine osvežavanja 1080p 120Hz na Samsung-ove vodeće telefone, uključujući Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, kao i OnePlus 9 Pro. Ranije je bio dostupan samo na Samsung-ovim S21 modelima, Note 20 i S20 FE, ASUS ROG 5 seriji i Google Pixel 6 Pro. Novi 4K60 strimovi su samo za izvorne PC aplikacije, a ne za web verziju GeForce Now-a. Takođe, moraćete da platite Nvidia RTX 3080 nivo GFN, koji košta 20 dolara mesečno ili 100 dolara za šest meseci.

Većina PC gejmera još uvek koristi ekran od 1440p ili 1080p. Iako se forsira 4K ka GeForce Now klijentima, to ima i svoje nedostatke. Ne samo da će hardver smanjiti sliku, već će koristiti gomilu podataka. Sve u svemu, GFN-ov kvalitet strimovanja je mnogo bolji pri 4K nego pri 1440p, jer to primorava Nvidia-jine servere da renderuju u višoj rezoluciji, i očekuju se neka poboljšanja čak i ako ga računar kasnije smanji.

