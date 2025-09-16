GeForce Now dobija RTX 5080 – bolji streaming bez poskupljenja

Nvidia je najavila da će od 10. septembra njena najskuplja pretplatnička opcija za GeForce Now, servis za strimovanje igara, dobiti značajno unapređenje – prelazak na RTX 5080 GPU.





Ultimate pretplata sada nudi jače performanse i više opcija za gejmere

Do sada je Ultimate plan bio zasnovan na RTX 4080, ali sada stiže još jača grafika, i to bez povećanja cene.

Šta donosi RTX 5080 u cloudu?

Novi GPU omogućava korisnicima Ultimate paketa da biraju između nekoliko režima:

5K rezolucija pri 60fps,

1440p pri 240fps,

1080p pri čak 360fps.

Za igre koje podržavaju DLSS 4 Multi Frame Generation, biće moguće uključiti i pun ray tracing, čime se kvalitet grafike dodatno podiže.

Cena ostaje ista – 20 dolara mesečno. Svi postojeći pretplatnici automatski će biti prebačeni na RTX 5080 od 10. septembra.

Nova biblioteka igara i Install-to-Play

Uz hardverski skok, Nvidia je najavila i nekoliko novih naslova dostupnih na GeForce Now-u, uključujući:

Hollow Knight: Silksong (Steam),

Hell Is Us (Steam),

Cronos: The New Dawn (Steam).

Takođe, uvedena je funkcija Install-to-Play, koja omogućava gejmerima da instaliraju igre koje su partneri Nvidije, ali još nisu u potpunosti integrisane u servis. Na taj način, biblioteka se širi na više od 4.500 igara.

Analiza: veći plafon performansi

Do sada je Ultimate pretplata sa RTX 4080 bila ograničena na 4K rezoluciju pri 240fps, dok RTX 5080 podiže granicu na 5K i 360fps. Naravno, za ovakav framerate potreban je monitor sa 360Hz osvežavanjem.

Iako će trebati vremena da RTX 5080 stigne u sve regione, jasno je da Nvidia cilja na najzahtevnije gejmere koji žele da cloud streaming bude što sličniji iskustvu igranja na vrhunskom hardveru – i to bez dodatnog troška.

Izvor: Techradar