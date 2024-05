Gejming i jahanje: Konji u video igrama

Konji u video igrama nemaju komplikovane zadatke (bar kada su mejnstrim naslovi u pitanju), pa najčešće služe kao živa prevozna sredstva. Igraču dakle pomažu da brže stigne s tačke A na tačku B i nemaju neku drugu funkciju (jedan od retkih izuzetaka je igra Red Dead Redemption 2, gde konji izgledaju ozbiljnije).

Gejmeri tako o konjima uglavnom i ne razmišljaju, osim onih koji traže igre koje su posvećene baš ovim životinjama. Konjički žanr uglavnom trpi, najpre zbog loše grafike i nepotpunih priča. Najveća igra ovog tipa je Star Stable Online, ali je napravljena za devojčice između 10 i 14 godina. Postoji dakle velika rupa na tržištu, a neki developeri se trude da to promene.

Blog The Mane Quest se bavi temama koje su u vezi s video igrama u kojima su konji glavna stvar, a urednica Alice Ruppert kaže da ovaj žanr već dugo stoji u mestu. Budžeti za razvijanje ovih igara su mali, jer se pretpostavlja da interesovanje nije veliko. Ograničena sredstva dovode do toga da su igre loše, zbog čega igrači ne reaguju dobro na njih. Tako nastaje začarani krug nedovoljno dobrih proizvoda i loših reakcija igrača.

Ruppert kaže da se situacija u poslednje vreme menja, budući da je sve više ljudi koji žele da prave video igre. Jedan od igara koja je nastala u tom procesu je i Horse Tales: Emerald Valley Ranch. Daleko je od savršenog, ali u njoj ipak mogu da uživaju i oni koji stvarno poznaju konje i vole jahanje. U pitanju je otvoreni svet koji igrač istražuje iz sedla. Može i da kroti divlje konje, da ih trenira i razmnožava. Igra ipak nije dobila sjajne kritike, a igrači se najviše žale na greške i svet koji izgleda prazno.

U pitanju je ipak napredak, a i drugi developeri ozbiljnije shvataju igre s konjima. Primer je i igra The Ranch of Rivershine, čiji developeri ozbiljno pristupaju rešavanju problema. Stiže i Unbridled: That Horse Game u kojoj će igrači imati veliku slobodu u organizovanju štala, kao i Astride koja je posvećena norveškim pasminama.

Izvor: Engadget

