Gejming i naučna istraživanja

AI GameDev prvo evropsko takmičenje tog tipa

Na web lokaciji www.aigame.dev je takmičenje za početnike i naučnike koji misle da bi njihove ideje mogle doprineti razvoju najuzbudljivije tehnologije za industriju zabave i igara, bazirane na veštačkoj inteligenciji (Artificial Intelligence – AI). AI GameDev je prvo evropsko takmičenje koje ima za cilj da olakša prenos tehnologije i znanja od evropskih istraživanja veštačke inteligencije do mnogih mogućih aplikacija u razvoju igara. Veštačka inteligencija može pomoći u poboljšanju video igara na mnogo načina, na primer stvaranjem boljih, realističnijih virtuelnih okruženja ili scenarija, kažu iz Instituta Max Planck: “Želimo da učinimo vidljivim pun potencijal evropske istraživačke i start-up scene i nagradimo najbolje ideje.”

Partneri na događaju pokrenuli su web lokaciju www.aigame.dev, na kojoj početnici i istraživači veštačke inteligencije mogu predati svoje ideje do 26. septembra 2021. godine u obliku prezentacije, video zapisa ili naučnog rada. Proces prijave zvanično će početi 11. avgusta 2021. Na konkursu će biti odabrano deset najboljih ideja, a njihovi tvorci će imati priliku da predstave svoje koncepte na dodeli nagrada 2. decembra 2021. Dok će Cyber Valley nagraditi najperspektivniji naučni nastup, IT-Farm će uručiti nagradu publike. Glavna nagrada će biti dodeljena najinovativnijem AI rešenju. Pod pokroviteljstvom Square Enix -a, nagrada uključuje putovanje u Tokio, Japan.

U domenu igara, AI tehnologije pokazuju velika obećanja i potencijalno bi mogle dovesti do fundamentalnih promena u pogledu dizajna igara, kažu u Square Enix Co., Ltd.: “Kombinovanje AI tehnologija sa dizajnom igara je ključ budućnosti digitalnih igara. Nadamo se da će mnogi mladi ljudi i nove kompanije dočekati ovaj izazov.” U IT-Farm Corporation-u, kažu: „Igre i interaktivna zabava su granično tržište za tehnologije koje hvataju, modeliraju, otkrivaju, poboljšavaju i stvaraju interakciju između ljudskih bića i sveta. Sve je u vezi sa „svetom“.

Automobilski sektor, pametni gradovi, zdravstvo, proizvodnja, poljoprivreda, obrazovanje i mnogi drugi veliki sektori sada koriste tehnologije igara i zabave kako bi inovirali svoju osnovnu delatnost. Cyber Valley je najveća evropska istraživačka saradnja u oblasti veštačke inteligencije. Pored Univerziteta u Štutgartu, uključeni su Univerzitet u Tibingenu, Max-Planck institut za inteligentne sisteme, država Baden-Virtemberg, Društvo Fraunhofer, kao i sedam industrijskih kompanija. Cyber Valley takođe dobija podršku od četiri fondacije.

