Gejtsovi lobisti za klimu pokreću novu firmu

Još u martu, organizacija Bila Gejtsa Breakthrough Energy raspustila je svoj tim za energetsku politiku, otpustivši desetine zaposlenih. Sada su neki od njih osnovali novu organizaciju, neprofitnu organizaciju Clean Economy Project.

Slično Breakthrough Energy, organizacija računa da čista energija može da pobedi fosilna goriva po ceni, ako ne danas, onda u bliskoj budućnosti.

Gejts je otpustio Breakthrough lobističku grupu nakon što je odlučio da neće mnogo napredovati kod Trampove administracije, prema izveštaju New York Times-a u martu.

CleanEcon, kako se neformalno naziva, podržava neotkrivena grupa od više od 10 finansijera, koja uključuje filantrope i investitore. Tim, koji broji 10 ljudi, kaže da ima tri cilja: „bržu izgradnju energetskih projekata; ubrzavanje inovacija radi smanjenja troškova; i smanjenje rizika privatnih investicija u čiste industrije“, navodi se u saopštenju za štampu.

Alija Hak, koja je bila potpredsednica za politiku i zastupanje SAD u kompaniji Breakthrough Energy skoro šest godina, predsednica je organizacije.

Izvor: TechCrunch