Gemini AI pomaže kod igara na Google Play

Google će vam uskoro omogućiti da zatražite pomoć od njegovog Gemini AI asistenta u napretku u mobilnim igrama. U utorak je Google objavio da će se integracija sa Gemini Live pojaviti u novom preklapanju na igrama preuzetim sa Play prodavnice, omogućavajući vam da tražite neke savete bez otvaranja novog prozora.

Ova funkcija će biti dostupna u odabranim igrama u narednim mesecima i oponaša integraciju sa Gaming Copilot koju je Microsoft dodao u mobilnu aplikaciju Xbox i na Windows 11 računarima ove godine. Sa Gemini Live, veštačka inteligencija asistent može da „vidi“ šta je na vašem ekranu, što mu daje mogućnost da prilagodi svoje predloge vašoj igri, prema Google-u. Slično Microsoft-ovom Gaming Copilot, možete postavljati pitanja naglas dok igrate, a Gemini će odgovoriti zvučnim odgovorom.

Uz pristup Gemini, Google-ov novi preklapanje u igri će takođe uključivati detalje o vašim nagradama, ponudama i dostignućima. Google takođe široko objavljuje svoju inicijativu da donese Google Play igre na računar, tri godine nakon beta lansiranja programa. Trenutno postoji više od 200.000 Google Play igara koje možete igrati na mobilnim uređajima i računarima.

Neka druga ažuriranja vezana za igre koja dolaze u Google Play prodavnicu uključuju „poboljšane“ stranice za igre koje pružaju pregled vašeg napretka u igri, dostignuća i ažuriranja za programere. Google takođe pokreće mogućnost postavljanja i odgovaranja na pitanja o igri direktno na svojoj stranici Google Play prodavnice na odabranim tržištima, dok drugi igrači mogu dati odgovor.

Izvor: TheVerge