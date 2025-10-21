Gemini može da zakaže sastanke u Google kalendaru

Google pokreće novi alat kako bi olakšao zakazivanje sastanaka.

Google pokreće novi alat koristeći AI kako bi korisnicima Gmail-a olakšao zakazivanje sastanaka. Funkcija „Pomozi mi da zakažem“ zasnovanu na Gemini, prikazuje idealno vreme za sastanke na osnovu dostupnosti kalendara, a zatim ih prikazuje osobi kojoj šaljete mejl kako bi ona mogla lakše da pronađe odgovarajuće vreme.

Funkcija je dizajnirana za sastanke jedan na jedan a ne za one sa više kontakata ili grupne sastanke.

Nova funkcija dolazi usred redizajniranja Google Workspace-a koji se foksuira na dublje ugrađivanje AI u svakodnevne alate korisnika. To uključuje predstavljanje najnovijeg Googlovog modela za uređivanje slika, Nano Banana i Gemini funkcija u Google Slides, alata za deljenje prilagođenih veštačkih asistenata nazvanih Gems sa drugim članovima tima, novih formata u NotebookLM-u, poboljšanih veštačkih video alata u Google Vids-u.

Opcija „Pomozi mi da zakažem“ se pojavljuje ispod ekrana za pisanje mejla i možete klinkuti na dugme za uređivanje da biste promenili ili uklonili neke od opcija, a zatim ih umetnuti u mejl i poslati primaocu kao i obično. Kada primalac izabere vreme koje mu odgovara, pozivnica iz kalendara se autmatski pojavljuje u kalendarima obe osobe.

Google je ranije ponudio funkciju zakazivanja u Google kalendaru ali nije bila integrisana sa Gmail-om i nije koristila AI. Google je u utorak ažurirao još jednu funkciju na Workplace.

Izvor: techcrunch.com