Gemini od teksta pravi video snimak

Gemini sada može od teksta da napravi snimak od 8 sekundi.

Gemini je zvanično pokazao novu funkciju generisanja video snimka u aplikaciji iz jednostavnih tekstualnih upita. Gemini sada može ono što mogu mnoge AI aplikacije. Čini se da pravljenje video snimaka iz tekstualnih upita više nije nešto što fascinira svet. Navikli smo se. Pa nas malo i razočara činjenica da Gemini, koji je toliko hvaljen, tek sada zna da „vozi bicikl“.

Google novi ovu novu mogućnost svima. Ali to smo već savladali – možemo da ne znamo ništa i AI će nam napraviti video snimke i montaže.

Trenutno je funkcija generisanja video snimaka na Gemini rezervisana na pretplatnike koji koriste Google AI Pro i Google AI Ultra. Ovo postaje veoma slično kao kada bi nam naplaćivali dodatno majonez uz pljeskavicu. Mada je malo komplikovanije. Besplatni korisnici nemaju potpuno pristup za kreiranje video snimaka ali ima nekoliko akcija koje nude mogućnost da i oni dobiju mogućnost da naprave jedan ili dva snimka.

Izvor: livemint.com