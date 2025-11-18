Gemini pruža navigaciju kroz Google Maps bez upotrebe ruku

Google Maps se udružuje sa Gemini-jem.

Google je tokom prošle godine dodao više funcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciju u Mape kako bi poboljšao pretragu i istraživanje lokacije. Kompanija sada nadograđuje Mapu kako bi korisnici mogli da postavljaju pitanja Geminiju tokom vožnje ili da obavljaju druge zadatke a da imaju sve informacije sa mape koje su im važne.

Tokom vožnje korisnici sada mogu da traže od Geminija da odgovori na pitanja o zanimljivim mestima na njihovoj ruti, da vrati rezultate o drugim temama kao što su vesti ili da dodaje događaje u kalendar. Ruke su vam slobodne ali misli nisu. Gemini će raditi sve umesto vas a vi ćete izmišljati nove obaveze i opet koncentracija neće biti usmerena na saobraćaj.

Gemini može da vam odgovori i na pitanje kao što je „da li postoji jeftin restoran sa veganskom hranom u blizini i kako stići do tamo?“.

Vozači mogu da obaveste Gemini i problemima na ruti a on će to dalje koristiti u realnom vremenu kako bi obavestio druge vozače.

Nove funkcije će u narednim nedeljama biti dostupne za iOS uređaje i Androide. Najpre će se funkcije pojaviti u Sjedinjenim Državama a onda će se polako uvoditi širom sveta.

Izvor: techcrunch.com