Gemini sada može da obavlja kompleksnije operacije u Spreadsheet-u

Ljubitelji dobre vizualizacije podataka će se obradovati najnovijem ažuriranju Google Sheets-a. Kompanija je počela sa postepenim uvođenjem unapređenja Gemini bočne trake, funkcije koja je predstavljena ovog leta, dajući svom AI agentu sposobnost da generiše detaljnije uvide o podacima u vašim tabelama.

Gemini sada pruža dublje uvide u podatke u vašim tabelama

Nova opcija „Analyze for insights“ omogućava Geminiju da identifikuje „kontekstualne trendove, šablone i korelacije između različitih varijabli u podacima,“ navodi Google. Agent takođe može kreirati grafikone na osnovu vaših podataka, koje možete umetnuti u dokument kao statične slike. Za složenije zahteve, Gemini koristi Python kod za analizu i generisanje rezultata.

Međutim, postoje određena ograničenja trenutne verzije ove funkcije. Na primer, jednom kada umetnete grafikon, on ne može biti dalje izmenjen. Takođe, grafikoni koje generiše Gemini nisu povezani sa vašim podacima, što znači da se neće automatski ažurirati nakon što promenite vrednosti u tabeli.

Google savetuje korisnicima da budu što precizniji prilikom postavljanja zahteva za analizu. „Za najtačnije rezultate, obezbedite da vaši podaci budu u konzistentnom formatu, sa jasnim naslovima i bez praznih vrednosti,“ preporučuje kompanija.

Ažurirana Gemini bočna traka dostupna je korisnicima koji plaćaju Google One AI Premium pretplatu ili poslovnim korisnicima Workspace Standard i Plus planova. Pristup će imati i oni koji koriste Gemini dodatke za obrazovanje, biznis ili Enterprise verzije. Google očekuje da kompletno uvođenje ove funkcije završi do 20. februara, pa je moguće da je još uvek ne vidite u svojoj verziji Sheets-a.

Izvor: Engadget

