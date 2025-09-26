Gemini stiže na Google TV

Google je zvanično lansirao svog AI asistenta Gemini na Google TV platformi.

Za sada samo na TCL modelima

Prvi uređaji s ovom opcijom su TCL QM9K televizori. Tokom godine Gemini će postati dostupan i na drugim TCL i Hisense modelima. Zatim i na Google TV set-top box-evima i Walmart-ovim „onn 4K Pro“ uređajima.

Gemini omogućava prirodnu konverzaciju i pretragu sadržaja, slično Google Assistant-u, ali sa naprednijim mogućnostima. Korisnici mogu zatražiti preporuke, rezime prethodne sezone serije, prikaz recenzija ili čak odgovore na opšta pitanja poput: „Koja je nova medicinska drama o kojoj svi pričaju?“

Pored sadržaja, Gemini može da objašnjava pojmove, daje recepte uz video tutorijale i vodi korisnike kroz učenje novih veština. Nakon odgovora, moguće je postavljati dodatna pitanja radi boljeg razumevanja.

Izvor: Engadget