Gemini sve bolji u identifikovanju lažnih sadržaja

Google olakšava korisnicima Geminija da otkriju barem deo sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom. Od danas ćete moći da koristite aplikaciju Gemini da biste utvrdili da li je slika kreirana ili izmenjena pomoću Googleovog alata za veštačku inteligenciju, jednostavnim pitanjem Geminiju „Da li je ovo generisano veštačkom inteligencijom?“

Iako je početno lansiranje ograničeno na slike, Google kaže da će verifikacija videa i zvuka doći „uskoro“, a takođe namerava da proširi funkcionalnost izvan aplikacije Gemini, uključujući i na pretragu.

Važnije proširenje doći će kasnije, kada Google proširi verifikaciju kako bi podržao akreditive za sadržaj C2PA širom industrije. Početna verifikacija slike zasniva se samo na SynthID-u, Googleovom sopstvenom nevidljivom vodenom žigu pomoću veštačke inteligencije, ali bi proširenje na C2PA omogućilo otkrivanje izvora sadržaja generisanog širim spektrom alata za veštačku inteligenciju i kreativnog softvera, uključujući i OpenAI-jev Sora.

Google je takođe objavio da će slike generisane njegovim Nano Banana Pro modelom, takođe predstavljenim danas, imati ugrađene C2PA metapodatke. To je druga dobra vest za C2PA ove nedelje, nakon što je TikTok potvrdio da će koristiti C2PA metapodatke kao deo sopstvenog nevidljivog vodenog žiga za sadržaj generisan veštačkom inteligencijom.

Ručna verifikacija sadržaja u Gemini-ju je koristan korak, ali C2PA akreditivi i drugi vodeni žigovi poput SynthID-a neće biti zaista korisni dok platforme društvenih medija ne postanu bolje u automatskom označavanju sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom, umesto da se teret potvrde prebacuje na korisnike.

Izvor: TheVerge