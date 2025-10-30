General Motors otpušta stotine inženjera

General Motors otpustio je preko 200 zaposlenih inženjera.

Generaln Motors otpustio je više od 200 zaposlenih inženjera koji se pretežno bave računarskim projektovanjem. Otpuštanje se dogodilo u petak i pretežno se odnosi na zaposlene u Sjedinjenim Državama. Iako je iznenada otpustila radnike ova kompanija je pre samo nekoliko meseci podigla svoje finansijske prognoze za 2025. godinu i imala je veoma uspešan treći kvartal.

Zaposleni koji su se našli na ovom papiru obavešteni su putem Teamsa da su dobili otkaz. Ukazano im je da nije bio problem njihov učinak ili kvalitet rada već da dolazi do reorganizacije a da oni više nisu potrebni.

Ovo je treći talas otpuštanja u poslednjih nekoliko godina u General Motorsu, a očekuje se da će se brojka od 200 prilično povećati dok se talas završi. Naime, tokom 2023. godine otpušteno je oko 3.000 radnika, a do danas još toliko.

Reogranizacija rada dodiruje jedan po jedan sektor u kompaniji a da li će se završiti sa još otkaza i kakvih još uvek nema informacija. Takođe nema značajnih informacija koje bi ukazale u kom smeru se kompanija kreće.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com