General Motors otpušta više od 1.700 radnika zbog usporenog rasta tržišta električnih vozila

Kompanija General Motors (GM) najavila je da će ukinuti više od 1.700 radnih mesta u proizvodnji, kao odgovor na usporeno usvajanje električnih vozila (EV) i promene u regulatornom okruženju.

„Zbog sporijeg kratkoročnog rasta EV tržišta i promena u propisima, GM prilagođava kapacitete za proizvodnju električnih vozila,“ navodi se u saopštenju koje prenosi CNBC. „Uprkos tim promenama, GM ostaje posvećen američkoj proizvodnji i veruje da će ulaganja u fleksibilne operacije učiniti kompaniju otpornijom i sposobnijom da vodi kroz promene.“

Otpuštanja u fabrikama u Mičigenu, Ohaju i Tenesiju

Najveći broj otpuštanja odnosi se na fabriku u Mičigenu, gde se proizvode GM-ova električna vozila, kao i na Ultium Cells postrojenje u Ohaju koje proizvodi baterijske ćelije. Pored toga, kompanija je najavila i privremeno otpuštanje oko 700 radnika u Ultium fabrici u Tenesiju.

Regulatorni i tržišni izazovi

Jedan od glavnih faktora koji su uticali na odluku o smanjenju radne snage jeste istek federalne poreske olakšice od 7.500 dolara za kupovinu električnih vozila, koja je prestala da važi početkom godine nakon usvajanja zakona poznatog kao „Big Beautiful Bill“. Ova odluka je značajno pogodila EV tržište i ekološki orijentisane industrije.

Ipak, dodatnu zabunu izaziva činjenica da je GM samo nekoliko nedelja ranije najavio gašenje većeg dela istraživanja i razvoja vodoničnih gorivih ćelija, kako bi se fokusirao upravo na baterije, tehnologiju punjenja i električna vozila. U tom kontekstu, otpuštanja u sektorima koji bi trebalo da predstavljaju budućnost kompanije predstavljaju neočekivan i težak potez.

General Motors sada pokušava da uravnoteži proizvodne kapacitete i investicije sa realnim tempom potražnje za električnim vozilima — što nagoveštava novo razdoblje opreza za celokupnu američku automobilsku industriju u tranziciji ka održivoj mobilnosti.

Izvor: Engadget