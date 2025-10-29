Generalni direktor Fandom napustio kompaniju

Nakon šest godina kao generalni direktor Fandom, Perkins Miller se rastaje sa popularnom platformom za hostovanje vikija. Iako još uvek nije bilo zvanične objave, The Verge je saznao da Miller više ne radi za Fandom od prošle nedelje. U saopštenju poslatom The Verge-u u ime Fandoma, Katie Schroeder je potvrdila Millerin odlazak i napomenula da, iako kompanijom trenutno upravlja privremeno rukovodstvo, „još uvek nismo objavili novog generalnog direktora“.

Nakon što je napustila StubHub da bi se pridružila Fandomu 2019. godine, Miller je nadgledao akviziciju kompanije od 50 miliona dolara u brojne platforme za zabavni sadržaj od Red Ventures, uključujući TV Guide, Metacritic, GameSpot i Giant Bomb. U to vreme, Miller je rekao da je cilj sporazuma bio da „proširi naše poslovne mogućnosti i obezbedi impresivan sadržaj našim partnerima, oglašivačima i fanovima“. Sporazum je takođe doveo do višestrukih otpuštanja uredništva u nekim od novostečenih objekata Fandoma. Tokom sastanka svih zaposlenih prošlog oktobra, Miller je ukazao na korporativno restrukturiranje i propuštene ciljeve prihoda kao neke od uzroka otpuštanja.

Iako su Fandomovi vikiji specifični za IP popularni, postali su široko poznati po tome što je teško snaći se u njima zbog pretežne količine agresivnih oglasa koji često čine stranice nestabilnim do te mere da budu gotovo neupotrebljive. Kada je upitan o korisničkom iskustvu Fandoma tokom epizode ​​Dekodera 2023. godine, Miller je rekao da misli da „činimo sve što možemo da ga učinimo što elegantnijim, a ipak, moramo da pokrenemo ekonomiju“.

Iako Fandom nije imenovao ko bi mogao da zameni Millera, PlayOn! Sports Network — koja objedinjuje video zapise organizovanih sportova u srednjim školama — danas je objavila da je on potpisao imenovanje za novog izvršnog direktora.

