Generička imena veb sajtova mogu biti pod zaštitnim znakom

Vrhovni sud SAD je presudio da su imena veb sajtova zaštićena čak i ako se sastoje od generičkog izraza kom sledi „.com.“ Presuda znači da Booking.com ispunjava uslove za zaštitni znak na generičkom imenu koje je povezano sa njegovim domenom.

Booking.com je pokušao da registruje svoje ime pri Američkom zavodu za patente i robne marke, ali agencija je odbila prijavu tvrdeći da generička imena ne ispunjavaju uslove za zaštitu robne marke. Rečeno je da je ime generička reč za rezervacije putovanja sa učvršćenom domenom najvišeg nivoa.

Posledice na svet patenata

USPTO (US Patent and Trademark Office) je, između ostalog, sugerisao da dopuštanje Booking.com-u da dobije zaštitni znak šteti drugim turističkim kompanijama s rečju „booking“ u imenima njihovih domena. Savezni zakon o robnim markama definiše generičke pojmove kao one koji uslugu ili proizvod ne razlikuju od ostalih. On sprečava kompanije da polažu ekskluzivna prava za najčešće korišćene reči kao što su „krojač“ ili „perionica veša“ u nazivima prodavnica.

Booking.com je tvrdio da ljudi povezuju njegov brend sa rezervacijama i da bi odbijanje njegove prijave za upotrebu zaštitnog znaka moglo dovesti do zavaravanja potrošača. Pridruženi sudija Ruth Bader Ginsburg zauzela se za kompaniju, sugerišući da je javna percepcija imena suštinsko pitanje.

„(Da) je Booking.com generički, mogli bismo očekivati da će korisnici pomešati i pomisliti da je Travelocity – druga takva usluga – da je Booking.com“, napisala je Ginsburg. „Mogli bismo slično očekivati da bi korisnik, koji traži pouzdan izvor online usluga za rezervaciju hotela, mogao da zatraži od čestog putnika da imenuje svog omiljenog Booking.com pružaoca usluga“.

Odluka doneta skoro jednoglasno

„Budući da Booking.com nije generičko ime za potrošače, nije generičko“, utvrdila je Ginsburg. Sud je presudio 8-1 u korist Booking.com. Odluka utire put drugim kompanijama sa generičkim izrazima u imenima njihovih domena da ih zaštite putem žiga.

Slučaj je prvi za koji je sud koristio telekonferencijski sistem za usmene rasprave, pri čemu su sudije radile na daljinu zbog mera prevencije usled COVID-19. Te su rasprave takođe bile prve koje je sud prenosio uživo.

Izvor: Engadget

