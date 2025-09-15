Gigabyte donosi novu generaciju proširenja memorije

Workstation matične ploče već podržavaju ogromne količine memorije, ali za specifične zadatke poput AI obrade, renderovanja ili analize podataka – više RAM-a uvek znači veću fleksibilnost.

PCIe kartica sa CXL 2.0 omogućava do 512 GB dodatnog DDR5 RAM-a

Gigabyte je predstavio AI Top CXL R5X4, specijalizovanu add-in card (AIC) karticu koja omogućava značajno proširenje memorijskog kapaciteta na TRX50 i W790 AI Top pločama.

Kako funkcioniše AI Top CXL R5X4?

Na prvi pogled kartica izgleda kao jeftinija grafička, ali zapravo se radi o modulu sa četiri DDR5 slota.

Umeće se u standardni PCIe 5.0 x16 slot.

Bazirana je na Microchip PM8712 kontroleru.

Dolazi sa CXL Thermal Armor hladnjakom (celometalno kućište + aktivni ventilator) koji izduvava topli vazduh i hladi module.

Kartica koristi CXL 2.0/1.1 protokol, što znači da je potrebna kompatibilna ploča (AMD TRX50 ili Intel W790).

Memorijski kapacitet i performanse

Gigabyte je ostavio slobodu korisnicima da sami biraju količinu RAM-a:

4 DDR5 RDIMM slota.

Maksimalno 128 GB po slotu, ukupno do 512 GB dodatnog RAM-a.

Zvanično testirana brzina do DDR5-6800, iako postoje RDIMM moduli koji dostižu i DDR5-8800.

Za poređenje, konkurentska rešenja (poput Samsung CMM-D modula) dolaze sa fiksnim memorijskim kapacitetom, dok Gigabyte nudi skalabilnost i buduću nadogradnju.

Kompatibilnost i napajanje

Kartica je dizajnirana pre svega za Gigabyte TRX50 AI Top i W790 AI Top ploče, ali u teoriji radi na svakoj ploči sa PCIe 5.0 i CXL podrškom.

Za napajanje koristi standardni 8-pin EXT12V konektor.

Na kućištu se nalazi LED indikator koji pokazuje da li je napajanje pravilno povezano.

Kada stiže i po kojoj ceni?

Gigabyte još nije otkrio tačan datum dostupnosti ni cenu za model AI Top CXL R5X4 (12ME-ATCXL54-101AR).

Ukratko: Ovo je revolucionarno rešenje za proširenje RAM-a na radnim stanicama – do pola terabajta dodatne DDR5 memorije putem jednog PCIe slota, sa aktivnim hlađenjem i mogućnošću nadogradnje.

Izvor: Tomshardware