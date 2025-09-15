PC Press specijal - IT u fabrikama
PCPress.rs Image
Technology 

Gigabyte donosi novu generaciju proširenja memorije

Tijana Barašević

Workstation matične ploče već podržavaju ogromne količine memorije, ali za specifične zadatke poput AI obrade, renderovanja ili analize podataka – više RAM-a uvek znači veću fleksibilnost.

PCPress.rs Image

PCIe kartica sa CXL 2.0 omogućava do 512 GB dodatnog DDR5 RAM-a

Gigabyte je predstavio AI Top CXL R5X4, specijalizovanu add-in card (AIC) karticu koja omogućava značajno proširenje memorijskog kapaciteta na TRX50 i W790 AI Top pločama.

Kako funkcioniše AI Top CXL R5X4?

IIB - ERP susreti

Na prvi pogled kartica izgleda kao jeftinija grafička, ali zapravo se radi o modulu sa četiri DDR5 slota.

  • Umeće se u standardni PCIe 5.0 x16 slot.
  • Bazirana je na Microchip PM8712 kontroleru.
  • Dolazi sa CXL Thermal Armor hladnjakom (celometalno kućište + aktivni ventilator) koji izduvava topli vazduh i hladi module.
  • Kartica koristi CXL 2.0/1.1 protokol, što znači da je potrebna kompatibilna ploča (AMD TRX50 ili Intel W790).

Memorijski kapacitet i performanse

Gigabyte je ostavio slobodu korisnicima da sami biraju količinu RAM-a:

  • 4 DDR5 RDIMM slota.
  • Maksimalno 128 GB po slotu, ukupno do 512 GB dodatnog RAM-a.
  • Zvanično testirana brzina do DDR5-6800, iako postoje RDIMM moduli koji dostižu i DDR5-8800.
Pročitajte i:  Gigabyte tvrdi da „revolucionarni“ Ultra Turbo Mode može povećati FPS za čak 35% 

Za poređenje, konkurentska rešenja (poput Samsung CMM-D modula) dolaze sa fiksnim memorijskim kapacitetom, dok Gigabyte nudi skalabilnost i buduću nadogradnju.

Kompatibilnost i napajanje

  • Kartica je dizajnirana pre svega za Gigabyte TRX50 AI Top i W790 AI Top ploče, ali u teoriji radi na svakoj ploči sa PCIe 5.0 i CXL podrškom.
  • Za napajanje koristi standardni 8-pin EXT12V konektor.
  • Na kućištu se nalazi LED indikator koji pokazuje da li je napajanje pravilno povezano.

Kada stiže i po kojoj ceni?

Gigabyte još nije otkrio tačan datum dostupnosti ni cenu za model AI Top CXL R5X4 (12ME-ATCXL54-101AR).

Ukratko: Ovo je revolucionarno rešenje za proširenje RAM-a na radnim stanicama – do pola terabajta dodatne DDR5 memorije putem jednog PCIe slota, sa aktivnim hlađenjem i mogućnošću nadogradnje.

Izvor: Tomshardware

Facebook komentari:
Tagovi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *