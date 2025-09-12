Gigabyte predstavio RTX 5090 eksternu grafiku – ali je naziva „AI kutija“

Život sa gejming laptopom znao je da bude pun uspona i padova.

Spas za tanke laptope ili samo još jedan marketing trik?

Više od decenije uživamo sam u prenosivosti, ali i patimo zbog pregrevanja i ograničenja hardvera, sve dok particija za oporavak jednog dana nije rekla: „Dosta!“ i ugasila se zauvek. Prenosivi format jeste praktičan, ali guranje snage potrebne za ozbiljan gejming u tanko kućište donosi previše kompromisa — uključujući i vruća butina ili užareni sto. Tu na scenu stupa Gigabyte, sa onim što naziva rešenjem: Aorus RTX 5090 AI Box.

Šta je zapravo „AI Box“?

Iako naziv obećava nešto futurističko, suština je jednostavna: reč je o eksternoj kutiji sa moćnom grafičkom kartom Nvidia GeForce RTX 5090, koja se povezuje na laptop putem Thunderbolt 5 kabla. Cilj je da igračima i kreativcima omogući desktop nivo performansi, bez da se grafika peče u tankom kućištu laptopa.

Kutija koristi Waterforce tečno hlađenje sa velikom bakarnom bazom, aluminijumskim radijatorom od 240 mm, dvema ventilatorima od 12 cm i pumpom optimizovanog protoka. Rezultat je tiši i hladniji rad — kako u igrama, tako i u AI aplikacijama. Gigabyte cilja široku publiku: gejmere, kreatore sadržaja i entuzijaste za veštačku inteligenciju. Sa 32 GB VRAM-a i preko 3000 AI Tera operacija u sekundi (TOPS), kutija zvuči kao all-in-one rešenje. Ali, koliko je zaista opravdan taj prefiks „AI“?

Marketing ili stvarna inovacija?

Gigabyte već godinama pravi eksterne grafičke dock-ove, pa je novo brendiranje više znak da žele da uhvate talas „AI“ popularnosti nego da su doneli radikalnu inovaciju. Poređenja radi, nedavno testirani Framework Desktop PC sa 128 GB LPDDR5x-8000 RAM-a pokazao se kao snažna AI radna stanica, iako je imao samo GPU ekvivalent RTX 4060. Naspram toga, Gigabyte-ov „AI Box“ sa 32 GB VRAM-a deluje skromnije, barem za ozbiljnije AI zadatke. Naravno, nije sve u snazi — cena je presudna. Framework mašina sa 128 GB memorije košta oko 2.000 dolara, dok je GPU integrisan. Gigabyte još nije objavio cenu RTX 5090 AI Box-a, ali ako se oslonimo na prethodne modele, cena će verovatno biti „preko dve hiljade“. A sa trenutnim tarifama i globalnim poskupljenjima hardvera, MSRP lako može odleteti još više.

Praktično ili nepraktično rešenje?

Sa tehničke strane, AI Box ima i dodatne prednosti: Thunderbolt 5 konekcija podržava i napajanje, pa kutija laptopu može isporučivati i do 100 W za punjenje. To znači manje kablova i jednostavniju postavku.

Ipak, pitanje praktičnosti ostaje. Teoretski, možete kupiti jeftiniji laptop i ostatak budžeta uložiti u ovaj eGPU. Ali ako već ulažete u monstruma poput RTX 5090, da li zaista želite da ga gledate na osrednjem ekranu budžetnog laptopa?

Tu leži i dilema: eksterni GPU nudi fleksibilnost, ali u cenovnom rangu od preko 2.000 dolara, teško je odrediti kome je rešenje zaista namenjeno. Gejmeri koji žele maksimalne performanse uglavnom biraju desktop računare. Kreativci često posežu za specijalizovanim radnim stanicama. A AI istraživači? Njima 32 GB VRAM-a možda neće biti dovoljno.

Gigabyte Aorus RTX 5090 AI Box jeste moćna mašina koja rešava problem pregrevanja i tankih laptopa, ali istovremeno otvara novo pitanje: da li je ovo zaista rešenje za široku publiku ili samo još jedan pokušaj da se iskoristi AI hype?

Na papiru, zvuči primamljivo — spakujete lagan laptop, povežete ga sa „AI Box-om“ kod kuće i dobijete snagu gejming desktopa. U praksi, ostaje da se vidi da li će cena i ciljana publika opravdati postojanje ovakvog uređaja.

Za sada, ostaje osećaj da je u pitanju više marketing nego revolucija.

Izvor: Pcgamer