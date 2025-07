Gigabyte tvrdi da „revolucionarni“ Ultra Turbo Mode može povećati FPS za čak 35% 

Gigabyte je predstavio novi BIOS-nivo dodatak nazvan Ultra Turbo Mode, namenjen Z890 matičnim pločama koje podržavaju nadolazeće Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) desktop procesore.

Tri prilagođena BIOS profila za povećanje performansi

Ova opcija optimizuje CPU, frekvenciju i latenciju memorije, kao i granice potrošnje, omogućavajući do 35% bolje performanse u igrama i do 68% brži rad memorije u AIDA64 testovima kod brze DDR5 konfiguracije.

Ultra Turbo Mode se zasniva na Intel-ovom 200S Boost profilu, ali donosi dodatne optimizacije direktno u BIOS-u. Intel je još u aprilu predstavio 200S Boost i Intel Performance Optimizations (IPO), uglavnom za kinesko tržište, s ciljem bezbednog overkloka uz očuvanje garancije.

Prema početnim testovima, Intel 200S Boost je doneo do 7,5% poboljšanja performansi, prvenstveno zahvaljujući automatskom overklokovanju memorije i ubrzanju internih komunikacionih magistrala — Next Generation Uncore (NGU) sa 2,6 GHz na 3,2 GHz, i Die-to-Die (D2D) sa 2,1 GHz na 3,2 GHz. U igrama je to donosilo poboljšanja od 3,7% do 11,6%.

Šta donosi Gigabyte-ov Ultra Turbo Mode?

Za razliku od Intel-ove verzije, Gigabyte Ultra Turbo Mode nudi tri odvojena BIOS profila:

LV1 – Intel 200S Boost profil

Zasnovan na originalnom Intel profilu, nudi umereno povećanje performansi sa fokusom na stabilnost.

LV2 – Turbo Mode

Dodatne CPU i RAM optimizacije koje je razvio Gigabyte, namenjene agresivnijem podešavanju za gejming i opšte performanse.

LV3 – Extreme Mode

Najviši stepen optimizacije za maksimalno iskorišćenje hardvera. Detalji nisu precizirani, ali se očekuju značajni overklok pomaci.

Naravno, moguće je isključiti Ultra Turbo Mode u potpunosti, za one koji ne žele da se bave ručnim podešavanjem u BIOS-u.

Dostupnost i kompatibilnost

Ultra Turbo Mode dolazi kao besplatno BIOS ažuriranje za sve Gigabyte Z890 matične ploče i može se preuzeti sa zvaničnog sajta. Kompanija trenutno ima oko 20 modela Z890 ploča, pa je važno preuzeti tačan BIOS fajl prema verziji matične ploče.

Gigabyte navodi da je Ultra Turbo Mode posebno optimizovan za Intel Core Ultra 200 K-SKU procesore, uključujući:

Core Ultra 9 285K

Core Ultra 7 265K

Core Ultra 5 245K

Ovaj BIOS dodatak bi mogao predstavljati značajan iskorak za entuzijaste i gejmere koji žele dodatne performanse bez manuelnog podešavanja svakog parametra.

Izvor: Tomshardware