Gizmodrom: Čuda sa CES-a

Tek što smo zakoračili u novu godinu, a poplavljeni smo novim konceptima uređaja. Zahvaljujući CES-u, saznali smo za lansiranje mnogih inovativnih tehnologija na tržište. Iako mnogi proizvodi najavljeni na CES-u neće biti dostupni do kraja ove godine, priličan broj je već na prodaju. Izdvojili smo izbor interesantnih uređaja, ali i onih koji su dostupni za kupovinu ili porudžbinu u pretprodaji

Shift Robotics Moonwalkers

Moonwalkers guraju čoveka koji ih nosi malo dalje nego što bi inače išao kada bi koračao, što bi moglo doprineti mnogo efikasnijem hodanju tokom dana, nedelje ili celog života. Novi model „X” je lakši i ima manje točkova, što ga čini teoretski lakšim za proizvodnju. Ali originalni Moonwalker koštao je oko 1400 dolara, prevelika svota novca. Verovatno vam je bolje da hodate malo brže. Moonwalkers X su evolucija postojećeg koncepta, izgledaju nešto poput rolera, imaju dve motorizovane platforme na točkovima koje pričvršćujete na noge.

Zatim jednostavno hodate kao i obično i motori će se uključiti i pomoći vam da „hodate brzinom trčanja”. Moonwalkers kaže da već ima brojne poslovne partnere sa zaposlenima koji koriste njihove cipele, uglavnom u skladištima i fabrikama. Navodno su fabrike koje koriste cipele poprilično povećale produktivnost, pošto su zaposleni smanjili vreme hodanja. Moonwalkers X je nešto lakša verzija, obezbeđuje kompatibilnost s više veličina cipela i brže vreme pokretanja i zaustavljanja motora. Shift Robotics, kompanija koja stoji iza Moonwalkers-a, tek treba da izađe u javnost sa cenom i dostupnošću.

GE Profile Smart Indoor Smoker

Kada je u pitanju roštiljanje mesa kod kuće, vaše mogućnosti su obično ograničene na roštilj na otvorenom koji sagoreva drveni ugalj, pelet ili drva. Ako živite na mestu gde vaš stanodavac ne dozvoljava otvoreni plamen, kao što su stanovi, onda nemate sreće. GE Profile Smoker odbacuje plamen i menja ga za električne grejne elemente i donosi lagano i sporo roštiljanje u zatvorenom prostoru. Ovo je kuhinjski uređaj koji peče pravi roštilj u vašoj kuhinji bez gušenja u dimu. Oni koji su videli GE Profile Smart Indoor Smoker uživo na CES-u kažu da nije šala i da za dva sata spremi meso tako da ima primetan miris roštilja. Dizajniran je da pomera vazduh oko hrane kako bi se njoj pružila maksimalna zadimljenost, a da pritom ne ispušta vazduh.

Obično roštiljanje hrane zahteva stalna prilagođavanja i budnost, ali Smart Indoor Smoker ima šest unapred podešenih režima, a stepen nadimljenosti možete da podesite između pet različitih nivoa. Neće biti dima koji se širi po vašoj kuhinji jer jedinica sve to hvata svojim sistemom filtracije koji ga na kraju izbacuje u obliku toplog vazduha. Ako treba da spremate dok ste odsutni, jedinstvena funkcija to čini i zatim održava hranu na bezbednoj temperaturi dok ne budete spremni za posluživanje. Dodajte Wi-Fi za daljinsko pečenje i nadgledanje, profile za spremanje i navođenje, plus alat Clear Smoke kada treba da otvorite vrata, a GE je uključio i pametnu sondu uz Smart Indoor Smoker, tako da možete da pratite proces pečenja iz prateće aplikacije, a njegova funkcija Smoke and Hold može da peče i dimi hranu i da je drži na temperaturama koje su bezbedne za hranu do 24 sata. Nije mali (veličine je kao mini-frižider), ali je moderan i jednostavan za upotrebu. Ovaj aparat košta 1000 dolara i, za razliku od mnogih drugih gadžeta predstavljenih na CES-u, već je dostupan kod nekih prodavaca.

EcoFlow Delta Pro Ultra

Baterija i inverter sistem za celu kuću daleko su od najzabavnijeg hardvera koji se može videti na CES-u, ali je verovatno jedan od korisnijih. EcoFlow DELTA Pro Ultra može da uzima i skladišti energiju s vaših krovnih solarnih panela, a zatim da je koristi za napajanje vašeg doma. DELTA Pro Ultra može čak i da usisa struju iz mreže kada je jeftinija, i da je vrati kada cene energije porastu. Osnovna konfiguracija košta 5800 dolara i uključuje jednu bateriju od 6 kWh i inverter, ali možete složiti do pet baterija po inverteru i povezati do tri snopa invertera i baterija, što iznosi kapacitet od 90 kWh. To je zverska količina energije koja bi mogla da pokreće osnovne uređaje u kući umerenije veličine mesec dana ili duže.

DELTA Pro Ultra takođe može da se priključi na postojeći transfer svič, ako ga imate, ali za dublju integraciju sa sistemom napajanja vašeg doma, Smart Home Panel 2 nalik potpanelu vam daje funkcije kao što su kontrola aplikacija, vremenska prognoza, nadgledanje električne mreže i trenutni prelazak na rezervnu kada nestane struje. Kako je više solarnih panela instalirano na krovovima, elegantno i moćno rešenje za baterije kao što je ovo može ljudima dati veću kontrolu načina na koji se koristi njihova energija. Ako ste zaintrigirani, ne morate da čekate – to je jedan od mnogih CES 2024. gadžeta koji su već na tržištu.

Evie pametan prsten

Oura Ring ima novog konkurenta. Jedan od interesantnijih izložbenih proizvoda sa CES 2024, Evie Ring je uređaj za praćenje zdravlja posebno dizajniran za žene. Nenametljiv prsten može da stane na bilo koji prst i prati san, otkucaje srca, nivo kiseonika u krvi i korake. Sve metrike možete pratiti u pratećoj mobilnoj aplikaciji. Njegova mala baterija će raditi nekoliko dana pre nego što je treba ponovo napuniti. Movano Health’s Evie je pametni prsten za žene, kompatibilan sa iPhone-om, koji može da prati zdravstvene metrike i ponudi sažete uvide na osnovu tih podataka koristeći interni AI. (Primer jedne takve analize bi mogla biti: „Primetili smo da vam se raspoloženje popravlja kada napravite 1000 koraka više od proseka”, da citiramo saopštenje za javnost.)

Takođe, ima određenu mogućnost fizičkog podešavanja, što znači da je udoban za nošenje čak i ako vam ruka otekne zbog faktora kao što su, recimo, hormonske promene. Isporučuje se s prenosivom futrolom za punjenje, dolazi u tri završne obrade (zlatna, srebrna i roze zlato) i osam veličina. Prsten, na žalost Android korisnika, trenutno je dostupan samo za iOS korisnike, s obzirom na to da je kompatibilan samo s tim operativnim sistemom. Evie Ring sada prima prednarudžbine i trebalo bi da počne da se isporučuje krajem ovog meseca.

Samsung Music Frame

Samsung-ova linija Frame televizora, koja je prvi put predstavljena 2017. godine, odlično prikriva TV sa velikim ekranom kao umetničko delo. Samsung Music Frame radi istu stvar, ali za bežične zvučnike. Umesto ekrana, postoji mesto za prikaz umetničkih dela ili omota albuma koje možete prilično lako zameniti. Ovo ne bi bilo vredno pažnje da muzički okvir ne zvuči dobro (oni koji su imali prilike da čuju tvrde da je zvuk prilično dobar).

Muzički okvir uključuje dva vufera, dva visokotonca, dva drajvera srednjeg opsega i podržava Dolbi Atmos. Takođe je prilično fleksibilan zvučnik, koji radi samostalno, u stereo-paru ili povezan s TV-om kao deo veće instalacije kućnog bioskopa. Čak se može montirati i na zid. Trenutno nemamo cenu ni datum objavljivanja, ali s obzirom na uspeh kompanije Samsung sa Frame televizorima, pretpostavljamo da neće dugo čekati da Music Frame izbace na tržište.

