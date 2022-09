Gizmodrom: Gadžeti za povratak u školu

Školska godina ponovo počinje, a to znači da je vreme da dovedete svoju tech opremu u red. Bez obzira da li se vraćate u školu, fakultet ili tek počinjete, posedovanje odgovarajućih gadžeta pomoći će učenicima i studentima da započnu godinu na pravi način. Početak škole može biti stresan, ali ovi uređaji mogu malo olakšati povratak učenju…

Tribit Stormbox Micro 2

Tribit Stormbox Micro 2 dolazi po ceni od 60 dolara i vredan je pomena kao solidan, pristupačan Bluetooth zvučnik za studente i đake. Produkuje solidan zvuk pri velikim jačinama i izuzetno je prenosiv, dimenzija samo 10 x 9 x 4 cm. Lako se može pričvrstiti na bicikl ili ranac, a sa 12-satnom baterijom će moći da se koristi skoro ceo dan.

Ono što je posebno privlačna karakteristika za đake je sposobnost zvučnika da se ponaša i koristi kao USB-C power bank. To znači da neće morati sa sobom da nose potpuno odvojen uređaj u tu svrhu, a i dalje će moći da napune svoje telefone dok su napolju. Iako Micro 2 obično košta 60 dolara, može da se pronađe za blizu 50 dolara, međutim u trenutku pisanja na sajtu Amazona nije dostupan.

AFROG LED stona lampa

Sobe u domovima mogu da izgledaju kao pećine sa svojim lošim osvetljenjem, nedostatkom svežeg vazduha i skučenim prostorijama. Ne oslanjajte se na svetlo monitora vašeg laptopa ako imate običaj da učite uveče i noću. Preporučujemo ulaganje u kvalitetnu stonu lampu kako biste smanjili naprezanje i zamor očiju.

AFROG multifunkcionalna LED stolna lampa je posebno korisna jer ima više opcija i funkcija. Ima pet režima osvetljenja i sedam nivoa osvetljenosti tako da možete da birate po želji. Postoji tajmer za automatsko isključivanje na 30 ili 60 minuta tako da možete zaspati i lampa će se sama isključiti. Ima bazu za bežično punjenje plus USB port za punjenje tako da možete istovremeno puniti svoje uređaje. Lampu možete pronaći na sajtu Amazona i cena varira od oko 27 dolara do oko 40 dolara u zavisnosti od boje i modela.

Lention 4 u 1 USB-C hub

Vaš potpuno novi laptop može biti brz i super lagan, ali verovatno nema toliko portova koliko biste želeli. Takve kompromise prave kompanije kada stvaraju moćne tanke i lagane mašine, ostavljajući nas na milost i nemilost adapterima i hub-ovima. Međutim to ne mora biti tako bolno ako imate pravi gadžet. Lention-ov 4 u 1 USB-C hub je odlična opcija za studente i đake. Kompaktan je, dimenzija 7.6 x 3.5 cm i poseduje tri USB-A porta i jednu USB-C vezu. To bi trebalo da vam omogući da povežete dodatke kao što su miševi i tastature, pa čak i da pristupite datotekama na fleš disku kada radite na grupnom projektu.

USB-C port je samo za punjenje, ali to nije nužno nedostatak – možete ga koristiti sa adapterom za napajanje laptopa i USB-C kablom da napajate vašu mašinu dok istovremeno koristite adapter. Gadžet možete pronaći na sajtu Amazona za oko 18 dolara.

Sony WH-CH710N slušalice

Život u studentskom domu može biti zabavan, ali može biti i prilično bučan, posebno ako imate cimera. Ako ste osoba kojoj je potreban mir i tišina da biste se usredsredili na svoj posao, razmislite o paru slušalica sa mogućnošću poništavanja buke. Lako je pomisliti da vam je potreban vrhunski model da biste dobili adekvatnu tišinu, ali to nije uvek slučaj: Sony-jev model WH-CH710N je solidan izbor jer je prilično pristupačan i isporučuje dosta snage za blokiranje zvuka zahvaljujući kompanijinoj tehnologiji dvostrukog senzora buke. Ima čak i opciju ambijentalnog zvuka, koju možete uključiti da biste čuli šta se dešava oko vas.

Takođe, stavka koja je za pohvalu je trajanja baterije od 35 sati – u zavisnosti od toga koliko često ih koristite, ali ono što je sigurno je da ćete imati dosta sesija učenja pre nego što im zatreba napajanje. Trenutno ih možete pronaći na sajtu Amazona za oko 69 dolara.

Logitech M350 Pebble miš

Možda ste navikli da koristite tastaturu i trackpad svog laptopa za sve, ali nije na odmet nadograditi svoj radni prostor pomoću miša kao što je Logitech-ov Pebble. Postoji mnogo bežičnih miševa, ali Pebble bi najverovatnije bio prvi izbor đaka zahvaljujući njegovom kompaktnom i živopisnom dizajnu i tihoj prirodi. Periferni uređaj ovalnog oblika može da se stavi u zadnji džep ako je potrebno i ima ambidekstralni dizajn koji će odgovarati i levorukim i desnorukima.

Rad na njemu i kliktanje tastera je prilično suptilno, tako da njegovo korišćenje neće ometati druge učenike u biblioteci, a može se povezati sa vašim laptopom ili preko Bluetooth-a ili preko priloženog USB prijemnika. Ali verovatno najbolji deo u vezi sa njim je njegova AA baterija – obezbeđuje dovoljno energije da miš radi 18 meseci, tako da nećete imati obavezu da pamtite kada treba da se dopuni. Miša možete pronaći po ceni od 3.299 rsd.

Logitech K380 Bluetooth tastatura

Ukoliko želite da upotpunite ergonomski pejzaž vašeg kutka za učenje i rad, Logitech-ova bežična tastatura K380 je dobra opcija. Iako će je učenici verovatno najviše koristiti sa svojim laptopima, ova tastatura može da se poveže sa do tri uređaja istovremeno i da se prebacuje između njih samo pritiskom na dugme. To znači da mogu da pređu od pisanja seminarskog rada na svojim laptopovima do odgovaranja na tekstualne poruke na svom telefonu bez podizanja prsta sa tastature.

K380 takođe radi sa većinom operativnih sistema, pa čak i ako se nadogradite sa Chromebook-a na Windows laptop ili MacBook više klase, moći ćete da koristite ovu tastaturu. Dobra stvar je što radi na dve AAA baterije, koje joj omogućavaju da traje do dve godine pre nego što je potrebna zamena. Cena ove tastature je 6.499 rsd.

Soundance Laptop držač

Učenicima je najlakše da provode sate pogrbljeni nad svojom sveskom dok uče, ali postolje za laptop može im pomoći da izbegnu fizički bol. Soundance postolje može da reši ovaj problem jer podiže ekran đačkog laptopa do nivoa očiju, što smanjuje verovatnoću da će dane provoditi tako što ćete trpeti fizički bol. Ima odvojivi dizajn tako da možete brzo da ga rasklopite i stavite u torbu ako želite da ga ponesete na sledeću turu učenja, a takođe je dobro što podstiče pravilno hlađenje i strujanje vazduha sa dna laptopa.

S tim u vezi, ovo postolje podržava prenosne računare od 10 do 15 inča, tako da su velike šanse da će raditi sa laptopom koji sada imate i na koji god se prebacite u budućnosti. Ovaj stalak možete pronaći na sajtu Amazona za oko 24 dolara u srebrnoj boji.

Podelite s prijateljima

Tweet