Gizmodrom: Gadžeti za vaš notebook

Iako su laptop računari mnogo napredniji nego što su bili, i dalje su vam potrebni dodaci. Bilo da se radi o mišu, torbi ili Web kameri za online poslovne sastanke ili video-ćaskanja s porodicom i prijateljima koji žive daleko – postoji mnogo dodataka koji će učiniti rad na vašem novom laptopu bržim i efikasnijim. Izdvojili smo za vas par interesantnih predloga.

Bežična tastatura – Razer BlackWidow V3 Pro

Jedna od boljih bežičnih mehaničkih tastatura koju možete da pronađete na tržištu jeste Razer BlackWidow V3 Pro. Možete je koristiti sa USB risiverom, Bluetooth-om ili kablom za punjenje, što mu omogućava uparivanje sa do tri dodatna računara. Bez obzira na to koju vrstu povezivanja preferirate, smatra se da ima jednu od najnižih latencija preko bežične veze, što je čini vrlo dobrom za igranje igara bilo kog žanra. Sve u svemu, čvrst aluminijumski okvir daje utisak da je veoma dobro izrađena. Pored toga, dolazi s dve postavke nagiba i odvojivim, mekanim naslonom za zglob kako bi vam bilo udobno.

Tastaturu možete koristiti s Razer zelenim svičevima, možete je nabaviti i s linearnim Razer žutim svičevima koji su tiši i nemaju taktilne povratne informacije, ako je to osećaj koji vam je draži. Takođe, prateći softver omogućava prilagođavanje RGB pozadinskog osvetljenja, a svaki taster je makroprogramabilan. Nažalost, softver nije dostupan na macOS-u, što znači da ćete morati da sačuvate prilagođena podešavanja u ugrađenu memoriju ako želite da ih koristite na Mac-u. Trajanje baterije varira u zavisnosti od osvetljenosti i efekta pozadinskog osvetljenja, ali može da se kreće od pet do 25 sati sa osvetljenjem i do 192 sata bez osvetljenja. Sve u svemu, ovo je odlična bežična opcija za kucanje ili igranje igara i za svakog entuzijastu mehaničkih tastatura koji traži slobodu koju nudi samo bežična tastatura. Možete je pronaći na sajtu Amazon-a za oko 140 dolara.

Bežični miš – Logitech MX Master 3

Izdržljiv, s premijum funkcijama koje će pomoći da se poveća produktivnost i veoma udoban dizajn, čine Logitech MX Master 3 jednim od boljih bežičnih miševa. Nije napravljen za igranje igara, ali njegov senzor ide do 4.000 DPI, što je impresivno. Takođe, postoji mogućnost programiranja svih šest tastera kroz prateću aplikaciju, uključujući dva točkića za pomeranje koje možete podesiti da rade različite stvari nakon pokretanja određenih aplikacija. Logitech MX Master 3 impresionira inovativnim elektromagnetnim točkom i snagom za kontrolu do tri računara istovremeno, uključujući prenos datoteka, teksta i slika.

Pored toga, bežičan je, nudi ili Bluetooth vezu ili preko risivera. Takođe dobijate udoban oslonac za palac i pojačan dizajn koji omogućava da se vaš palac i prsti udobno odmaraju. Osim toga, Darkfield senzori rade na skoro svakoj površini, tako da možete da ih koristite za rad sa svog stola, na kauču i bilo gde drugde do 70 dana, prema Logitech-u. Sada je takođe dostupan u svetlijoj sivoj boji i za Apple korisnike preko Logitech MX Master 3 za Mac koji je podešen da radi sa macOS i iPadOS aplikacijama. Postoje i pristupačnije opcije sa sličnom funkcionalnošću, kao što su Logitech MX Anywhere 3 i Dell MS7421W, ali nijedna ne može da parira MX Master-u 3. Ovog miša možete da pronađete na sajtu Amazon-a za oko 88 dolara ili na sajtu Gigatron-a za 14.499 dinara.

Postolje za hlađenje – Kootek Cooler Pad Chill Mat 5

Kootek pravi veoma impresivnu rashladnu podlogu za laptop koja koristi pet ventilatora (onaj u sredini je veći model od 120 mm, okružen ventilatorima od 70 mm), a uz to je tiha prilikom pokretanja. Chill Mat ima prilično dobre rezultate jer možete isključiti neke od ventilatora (moguće je imati jedan koji radi, četiri ili svih pet), plus može da se podiže na šest nivoa, u zavisnosti od vaših želja (možda ćete želeti da je podignete dok gledate film, na primer).

Ovo postolje za hlađenje može da podnese laptope od 12 do 17 inča, dakle svih uobičajenih veličina, a poseduje i par gumenih štitnika na prednjoj strani kako bi se sprečilo da notebook sklizne. Takođe se može pohvaliti USB hub-om sa dva USB 2.0 porta. Ukratko, ovo je visokokvalitetno postolje za hlađenje s velikom fleksibilnošću i ima koristi od razumne cene srednjeg ranga, što ga čini dobrim izborom kao svestran uređaj koji pokriva sve bez nanošenja prevelike štete vašem novčaniku. Na sajtu Amazon-a postolje možete da pronađete za oko 28 dolara.

Zvučnik – Creative Pebble V3

Omiljeni mali kompjuterski zvučnici mnogima su nadograđeni glasnijim zvukom, dodatnim ulaznim opcijama i novim režimom koji udvostručuje jačinu zvuka. Stariji model odlično funkcioniše za muziku, filmove, video-igre i podkaste. Oni sa istančanim sluhom mogu primetiti koliko dobro radi jasna obrada zvuka dijaloga Pebble V3 u poređenju sa onim što izlazi iz ugrađenih zvučnika MacBook-a, na primer; scene s dosta dijaloga u filmovima i igrama zvuče odlično. Savetuje se da se zvučnici ne koristite pri maksimalnoj jačini zvuka, jer to može da izazove pucketanje i manju distorziju prilikom puštanja melodija.

Bežična reprodukcija je odlična uz Bluetooth 5.0 koji obezbeđuje stabilnu povezanost na svim uređajima (na primer, laptop računarima, desktop računarima, pametnim telefonima). Ovde zapravo imate superkompaktan dizajn, koji je savršen za mala radna okruženja ili da ga ponesete sa sobom na put. Za 40 dolara na sajtu Amazon-a, ne treba vam mnogo razmišljanja i odlučivanja jer lako možete ove zvučnike da prepustite nekom drugom kada budete spremni da pogledate veće, moćnije opcije.

Bežične slušalice – JBL Tune 750BTNC

JBL je popularno ime u svetu slušalica i Bluetooth zvučnika, i to s pravom. Potrošači znaju šta mogu da očekuju od ovog brenda – pristojan kvalitet zvuka za pristojnu cenu. JBL Tune 750BTNC je superiorni naslednik 650BTNC u kategoriji slušalica preko ušiju dobrih specifikacija i pristupačne cene. JBL Tune 750BTNC imaju odličan zvuk, izgledaju odlično i prilično dobro leže na ušima i što je još važnije, posle dužeg nošenja nisu preterano teške.

Pouzdane su i jednostavne za upotrebu, mada možda će vam nedostajati otpornost na vodu i nekoliko manjih karakteristika – ali po ovoj ceni, ne možemo se previše žaliti. Na sajtu Amazon-a možete ih pronaći za oko 79 dolara.

Web kamera – Logitech C920 / C920S

Stara, ali dobra, Logitech-ova C920 je zlatni standard za Web kamere otkako se pojavila još 2013. Čak i nakon toliko godina, i dalje je verovatno najbolja Web kamera za video-konferencije. Postoje i druge verzije kamere, posebno C920S, koja dolazi s poklopcem za privatnost, i C922, koja je dizajnirana za strimovanje. Sve verzije Logitech C920 imaju isto odlično sočivo vidnog polja od 78 stepeni koje može da pokaže ne samo vas već i prostoriju iza vas ili ljude koji sede pored vas. Senzor od 1080p hvata mnogo detalja čak i pri slabom osvetljenju, a njegova reprodukcija je onomad bila najbolja moguća.

Pored kvaliteta slike i širine koju može da obuhvati, dvostruki mikrofoni kamere hvataju jasan zvuk, iako u prepunoj kancelariji takođe uhvati i pozadinsku buku. Ako ste u tihoj prostoriji, trebalo bi da bude u redu za povremene pozive. Vreme je malo sustiglo ovu kameru, jer su noviji rivali učinili da njena reprodukcija boja izgleda malo isprana. Međutim, ovo je i dalje solidan, dosledan model koji će vam dobro poslužiti ako želite nešto isprobano i potvrđeno. Možete je pronaći na sajtu Amazon-a za oko 64 dolara.

