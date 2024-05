Gizmodrom: Hi-tech oprema za putovanja

Spremate se za sledeću epsku avanturu, nosite svoj pouzdani pametni telefon, možda laptop i elegantni pametni sat koji će vas držati na pravom putu. Svet tehnologije je riznica uređaja dizajniranih da dodatno olakšaju vaše putovanje. Bez obzira na to da li planirate dug let, kampujete ili se krećete živahnim ulicama destinacije iz snova, razni pametni uređaji spremni su da transformišu vaše pustolovine. Sastavili smo listu predloga tehnoloških gadžeta koji vam mogu biti korisni.

TRAVELMALL multifunkcionalni adapter

U svetu koji je sve više međusobno povezan, neophodno je da svojim uređajima obezbedite pune baterije tokom putovanja. Travelmall Digital Display Multi-Tool Travel Adapter je vaše rešenje za punjenje u pokretu. Napravljen za modernog putnika, ovaj kompaktni adapter ima niz opcija za punjenje, uključujući četiri USB porta, jedan USB-C port i univerzalnu AC utičnicu.

Jedna od ključnih prednosti Travelmall adaptera jeste njegov kompaktan dizajn. To je presudna osobina za putovanja koja vas neće opterećivati niti zauzimati dragoceni prostor u vašem prtljagu. Zahvaljujući elegantnoj i prenosivoj formi, možete da je ubacite u torbu ili ručni prtljag bez razmišljanja. Nema više petljanja s brojnim adapterima ili brige o tome da li će punjač raditi na vašem odredištu.

Ovaj svestrani adapter za putovanja nije samo za međunarodne putnike; takođe je zgodan za lokalna putovanja gde su utičnice možda ograničene. Osim toga, njegovih šest priključaka za punjenje znači da možete istovremeno puniti više uređaja, što ga čini idealnim za porodice ili pojedince s više uređaja. Ugrađeni displej omogućava jasno očitavanje izabranog napona. Ova funkcija vam omogućava da lako prilagodite adapter na ispravan napon za vaš određeni uređaj, smanjujući rizik od oštećenja vaše elektronike zbog neusklađenosti napona.

Travelmall je dizajniran je da radi besprekorno u više od 150 zemalja, prilagođavajući različite standarde utikača koji se nalaze širom sveta. Dizajn koji kombinuje zidni punjač, 10 W Qi bežični punjač i ugrađenu 10800 mAh bateriju ima tri načina punjenja: prvo punite svoje pametne telefone i tablete/MacBook Air preko AC izlaza kod kuće ili u hotelu, drugi način je da punite pametne telefone ili AirPods preko ugrađene 10 W Qi bežične funkcije punjena na događajima gde nema kabla, i treći način je punjenje sa ugrađenom 10800 mAh baterijom koja može da napuni većinu pametnih telefona, tableta ili drugih USB uređaja u pokretu kada nije dostupna AC utičnica. Ugrađena bezbednosna kontrola čuva pametne telefone ili uređaje od prekomernog napona i kratkog spoja.

TORRAS COOLIFY 2S portabl klima

Zamislite da imate ličnu kontrolu klime nadohvat ruke ili, bolje rečeno, oko vrata. To je magija TORRAS Coolify 2S nosivog klima-uređaja. Spas za one vruće, sparne dane kada vam je potrebno olakšanje, gde god da se nalazite. Stavite ga oko vrata i odmah ćete osetiti olakšanje, a sigurni smo da će postati vaše tajno oružje protiv užarenog sunca, bilo da istražujete užurban grad ili se izležavate na tropskoj plaži.

Koristeći kombinaciju pametnog inženjeringa i efikasnih ventilatora za hlađenje, uređaj stvara osvežavajući povetarac, ostavljajući osećaj kao da ste pronašli oazu u pustinji. Osim toga, veoma je svestran – s više podešavanja brzine, možete da prilagodite protok vazduha po svom ukusu, obezbeđujući da vam bude sveže, a da se ne smrznete.

Kapacitet baterije je 5000 mAh, što je unapređenje u odnosu na TORRAS COOLIFY 2, a pomenimo i tehnologiju brzog punjenja koja će napuniti ovaj gadžet do 80 procenata za manje od dva sata. To znači da ćete imati do 28 sati hlađenja. Ova portabl klima dolazi i s pratećom aplikacijom Smart TORRAS koja korišćenje COO­LIFY 2S uređaja diže na viši nivo. Tu možete podesiti tri režima Cool / Heat / Fan, kao i intenzitet rada, a tu su još i druge opcije, od podešavanja sopstvenog režima rada do tajmera.

Pametni katanac sa otiskom prstiju

Katanac koji otključavate otiskom prsta, sa mogućnošću pametnog zaključavanja i podrškom za aplikacije nezaobilazan je uređaj za putovanja. Umesto da razmišljate o ključevima ili kombinacijama, ovaj katanac koristi vaš prst kao ključ, nudeći brz i lak pristup vašim stvarima, istovremeno osiguravajući vrhunsku bezbednost. Uključivanje prateće aplikacije podiže ovaj gadžet na nov nivo. Dok putujete, možete daljinski upravljati bravom, što je čini svestranim alatom. Ukoliko treba da odobrite pristup prijatelju ili članu porodice, to možete učiniti s nekoliko dodira na pametnom telefonu. Aplikacija ide dalje od puke pogodnosti, prati istoriju korišćenja brave i šalje vam upozorenja ako postoji bilo kakva sumnjiva aktivnost. To je kao da imate virtuelni bezbednosni tim, koji vam uliva osećaj sigurnosti da su vaše stvari zaštićene, bez obzira na to gde se nalazite.

Međunarodni putnici će posebno ceniti ovaj gadžet. Eliminiše glavobolju nošenja ključeva, koji se mogu izgubiti ili ukrasti. Štaviše, mnogi katanci za otiske prstiju su odobreni od TSA (Transportation Security Administration), što znači da obezbeđenje aerodroma može da ih otvori, ako je potrebno, bez nanošenja štete. Napravljene imajući na umu izdržljivost, ove brave lako podnose teškoće putovanja, od užurbanosti aerodroma do nepredvidljivosti na otvorenom. Ukratko, katanac sa otiskom prsta s podrškom za aplikaciju vrhunski je pratilac na putovanju, koji pojednostavljuje vaše putovanje i osigurava vašu imovinu.

AirFly Pro adapter za bežično slušanje muzike

Twelve South AirFly Pro bežični adapter je vrhunski pomoćnik za putnike koji žude za simfonijom bežičnih audio iskustava u pokretu. Zamislite situaciju da ste u nekom avionu, raspoloženi ste za film, a sistem za zabavu tokom leta nudi samo žičane slušalice. Bez brige! AirFly Pro je tu da spase situaciju. Premošćuje jaz između vaših bežičnih AirPod ili nekih drugih slušalica i tog drevnog priključka za sedište u avionu, dajući vam slobodu da bežično uživate u filmu, bez ikakvih obaveza. Ovaj uređaj vam osigurava da uronite u svoj omiljeni sadržaj, bilo da se radi o uzbudljivom filmskom zapletu ili muzičkoj plejlisti.

AirFly Pro nije samo za solo putnike. S dvostrukom vezom uređaja, i vi i vaš prijatelj s kojim putujete možete da se podesite na isti audio-izvor bez ikakvih problema. Nema više svađe oko toga ko može da koristi bežične slušalice – zajednički trenuci putovanja biće još prijatniji. Najbolja stvar sa ovim uređajem je možda ta što nije glomazan pa ne zauzima dragoceni prostor u vašoj torbi. Kompaktan je, lagan i savršeno staje u vaš džep, tako da vam je nadohvat ruke kad god vam zatreba.

S dugotrajnom baterijom, to je pouzdan pomoćnik koji će vas držati povezanim tokom vašeg putovanja, bilo da istražujete svet solo ili delite avanture s prijateljima i porodicom. Nudi do 16 sati korišćenja jednim punjenjem, obezbeđujući neprekidan zvuk tokom dugih putovanja. Radi sa sistemima za zabavu tokom leta, opremom u teretanama, televizorima i još mnogo toga, što ga čini univerzalnim rešenjem za različite audio-izvore.

