Gizmodrom: Laptop gadžeti

Laptopi su omiljeni gadžet milenijalaca, ali vaš Windows ili MacBook laptop neće pokazati svoj pun potencijal ako ga ne opremite odgovarajućim dodacima. Tražite veću produktivnost, sigurniji rad, udobnije gledanje filmova, bolji skor u igri? Evo odakle da počnete potragu…

Tastatura i miš

Dva ključna dodatka za laptop su tastatura i miš. Da li više volite bežične ili ne, ostaje na vama. Touchpad na laptopu ne pruža udobnost i lakoću rada, za razliku od eksternog miša. Ovakva dodatna oprema neophodna je u kancelarijskim poslovima kao što je sastavljanje izveštaja ili tabelarni proračun. Eksterni miš i tastatura su blagoslov i za igrače kojima je potrebna sloboda u kretanju po mapi u igri, što se jednostavno ne može postići preko Touchpad‑a.

Dobar kandidat su tastatura i miš iz MX Master serije brenda Logitech, dizajnirani za kreativce i kreirani za programere. MX Keys tastatura ima sferično udubljene tastere koji su prilagođeni jagodicama, donosi dodatnu udobnost pri kucanju, smanjenu buku tastera i optimizovan odziv, kako biste osetili, ali ne i čuli svaki pritisak tastera, kao i udobnu potporu za dlanove i zglobove.

MX Master 3 miš je nečujan pri upotrebi i obezbeđuje skrol od 1.000 redova u sekundi, a opet dovoljno precizan da se zaustavi u jednom pikselu. Dizajniran je tako da odgovara i prija dlanu i zglobu ruke s dobro pozicioniranim prednjim/zadnjim tasterima za pokret, kao i novim točkićem za palac. Oba imaju USB Type‑C brzo punjenje, kao i Easy‑Switch taster za prebacivanje između uređaja (povezivanje do tri uređaja). Miš košta oko 100 dolara (u Gigatron online radnji cena je 14.499 dinara), dok je cena tastatura na Amazon‑ovom sajtu slična, dok je u Gigatron‑u taj gadžet trenutno rasprodat.

Postolje za hlađenje

Ukoliko koristite laptop računare duže vreme, postolje za hlađenje je dobra ideja. Iako spadaju među najvažnije dodatke, ovi gadžeti su često potcenjeni pošto mnogi ne razumeju njihovu važnost, potrebu i prednosti. Svako ko želi da produži životni vek računara i izbegne probleme s pregrevanjem trebalo bi da ima ovakvo postolje. Nove generacije postolja su izuzetno glatke i ne zauzimaju puno prostora u vašoj torbi. Štaviše, postolja za hlađenje dizajnirana su ergonomski, što omogućava lakše kucanje. Izbor na tržištu je veliki, a u našim Web radnjama možete da pronađete modele od najpristupačnijih za 590 dinara (Intex CP07 – WinWin) do onih „ozbiljnijih“ za 5.999 dinara (Cooler Master Notepal Ergostand IV – Gigatron).

SSD i eksterni SSD

SSD uređaj je savršen upgrade za računare stare nekoliko godina. Ukoliko vaš računar već ima SSD, pitanje je vredi ga zamenjivati bržim, ali stariji laptopi sa HDD‑om su savršeni kandidati za promenu. Samsung 860 EVO 2,5‑inčni SATA III SSD je pristupačan (55,52 dolara na Amazon‑u, dok u Gigatron Web radnji verzija od 250 GB košta 7.999 dinara), brz i jednostavan za instaliranje.

Jedan od najvažnijih dodataka koji biste mogli da nabavite za svoj laptop jeste prenosivi SSD uređaj za pravljenje rezervnih kopija datoteka. Samsung T5 Portable SSD tanak je 1,26 cm i dovoljno je mali da stane u torbu za laptop ili džep. Odlikuju ga velike brzine čitanja i upisa, kao i kapacitet za skladištenje do 2 TB. Radi i s Windows i Mac laptopima, a u osnovnoj varijanti košta 89,99 dolara na Amazon‑u. Ako tražite nešto robusnije, razmislite o vodootpornom SanDisk Extreme Pro. Za 250 GB verziju izdvojićete 9.999 dinara u Gigatron Web radnji ili 88,95 dolara na Amazon‑u.

Zvučnik i slušalice

Volite da slušate muziku i smatrate da muzika nije muzika bez jakog basa? Većina laptop računara poznata je po lošem kvalitetu zvučnika pa su im eksterni Bluetooth zvučnici neophodni. Bežični zvučnici mogu lako da se povežu s vašim sistemom putem Bluetooth‑a, a nude i daleko bolje iskustvo gledanja multimedijalnih sadržaja i filmova nego što to zvučnici na laptopu mogu da pruže. Neke od najboljih eksternih zvučnika koje možete kupiti nude JBL, Bose i Beats Audio, a kod nas u ponudi postoji izbor za svačiji džep i ukus, od 799 dinara (X WAVE B COOL ALL BLACK BLUE – Tehnomanija) do 58.999 dinara (JBL BOOMBOX – Gigatron).

Slušalice su takođe dobra opcija, ako ne treba da uživate u muzici ili filmu s drugim ljudima, recimo kada ste na putu. Jasan i čist zvuk s jakim basom izuzetno je važan. Stoga uložite neku paru u kvalitetne stereo‑slušalice.

Zahvaljujući univerzalnom 3,5‑mm portu, ove slušalice možete koristiti i sa svojim pametnim telefonom. To je najsvestraniji dodatak koji bi trebalo da se nalazi u kolekciji svih zaljubljenika u tehnologiju i onih koji više vole da se izgube i izoluju u svom svetu dok borave u prepunim prostorijama. JBL, Skull Candy, Logitech i još mnogi drugi nude neverovatan zvuk po povoljnim cenama, a kod nas se one kreću od 1.500 dinara (JETION Bluetooth slušalice‑bubice – Gigatron) do 59.999 dinara (SONY WH‑1000XM3 – Gigatron).

