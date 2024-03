Gizmodrom: Nova generacija zdravstvenih gadžeta

Tehnologija se menja brže nego ikad, kao i način na koji brinemo o sebi. Zdravstveni i medicinski sektor doživeo je porast inovativnih uređaja u 2024. godini, od kojih je svaki dizajniran da unapredi negu pacijenata i pojednostavi praksu zdravstvene nege. Izdvojili smo najupečatljivije medicinske uređaje predstavljene ove godine.

Motion Pillow

Da li hrčete ili imate problema sa disanjem noću? Motion Pillow je jastuk koji rešava taj problem! A za to je osvojio nagradu Best of Innovation na CES 2024. Poseduje sistem veštačke inteligencije i niz funkcija, uključujući smanjenje buke i veoma osetljivo otkrivanje hrkanja, efikasno detektujući oko 130 različitih problema. Motion Pillow ima tri glavna dela: jastuk, AI sistem koji upravlja kretanjem jastuka i aplikaciju za upravljanje podacima o spavanju. Jastuk ima vazdušne jastuke i memorijsku penu koji se prilagođavaju položaju vaše glave i nivou udobnosti.

AI sistem pokreta koristi senzore zvuka i pritiska da otkrije vaše hrkanje i naduva vazdušne jastuke između 30 i 45 stepeni kako bi nežno pomerio vašu glavu i otvorio disajne puteve. Opremljen mikrofonom za otkrivanje zvukova hrkanja, senzorom pritiska za određivanje položaja glave korisnika i aplikacijom za analizu podataka o spavanju, Motion Pillow precizno razlikuje hrkanje od drugih noćnih zvukova. Poseduje Motion System koji pokreće AI i koji inteligentno analizira i uči obrasce hrkanja korisnika i u skladu s tim aktivira vazdušne jastuke i prilagođava se vašim potrebama.

Kada se detektuje hrkanje, Motion System postepeno naduvava vazdušne jastuke postavljene oko glave, nežno i tiho okrećući i nameštajući položaj glave kako bi ublažio hrkanje bez prekidanja sna. Za razliku od drugih metoda koje mogu da generišu buku usled protoka vazduha, Motion Pillow uključuje patentirani modul za poništavanje buke u okviru svog Motion System-a, što ga čini skoro neprimetnim za korisnika. Aplikacija za upravljanje podacima o spavanju prati kvalitet vašeg sna i obrasce hrkanja, a tim podacima može da se pristupi preko Bluetooth-a. Štaviše, funkcija deljenja podataka o spavanju omogućava da vaši članovi porodice prate vaše podatke ukoliko ima potrebe za tim. Ovaj pametni jastuk trenutno je rasprodat na zvaničnom sajtu motionpillow.com, a inače košta 699 dolara.

Sens.ai

Sens.ai je sveobuhvatni sistem za trening mozga koji koristi udobne slušalice, GeniusPulseTM kontroler i gejmifikovanu aplikaciju kako bi vam pomogao da postignete svoje ciljeve, a sve je prilagođeno korisniku i jednostavno je za korišćenje. Bez obzira na to želite li da poboljšate svoj san, kogniciju, blagostanje ili meditaciju, Sens.ai ima personalizovani program za vas.

Ovaj sistem za kućnu upotrebu koristi najsavremeniju tehnologiju, kao što su senzori moždanih talasa, senzori otkucaja srca, transkranijalna fotobiomodulacija i objektivno funkcionalno testiranje mozga, za merenje i poboljšanje performansi vašeg mozga. Pored najsavremenijih senzora za čitanje signala mozga i srca, tu je i softver aplikacije koji to prevodi u svetlosne stimulacije i audio-vizuelne signale. Sens.ai takođe prilagođava svoje programe vama u realnom vremenu pomoću EEG i HRV senzora, nudeći personalizovano iskustvo treninga mozga.

Njegove elektrode su u stanju da čitaju i treniraju gama moždane talase koji su ključ za kognitivnu dugovečnost i vrhunske performanse. Sens.ai programi vas vode od oporavka do vrhunskog učinka i pojačanih kreativnih stanja. Dostupne iz udobnosti vašeg doma, Sens.ai sesije treninga mozga mogu se iskusiti na jedan od dva načina – kao samostalni programi (stanja zdravog uma mapirana na frekvencije mozga i lokacije) ili kao misije (vođeno napredovanje koje traje od četiri do 12 nedelja). Ovi programi vam omogućavaju vam da trenirate oblast koja je vama najvažnija, bilo da su u pitanju fokus i smanjenje stresa, poboljšana kreativnost ili postizanje dubljeg stanja meditacije. Razvijen u saradnji s vrhunskim neurolozima, neuronaučnicima i istraživačima, sistem Sens.ai uključuje mobilno objektivno merenje mozga i prilagođava se vašim ciljevima i biosignalima u realnom vremenu.

Dizajniran je da vam pomogne da ojačate svoju mentalnu otpornost i poboljšate kognitivne performanse na različite merljive načine, što može dovesti do toga da se osećate odlično i živite punim plućima. Bez obzira na to želite li da smanjite uticaj starenja i pojavu zaboravnosti ili zamagljenih sećanja ili želite da dobijete taj 1% dodatnog učinka u elitnom sportskom ili korporativnom okruženju, Sens.ai vam može pomoći. Promena mentalnih navika može biti teška, ali uz Sens.ai se možete približiti željenom stanju i ishodu koji vam je najvažniji. Sens.ai je podržan naučnim istraživanjima i svedočenjima zadovoljnih korisnika. Možete ga pronaći na zvaničnom sajtu sens.ai a po ceni od 1500 dolara.

MyEye

OrCam MyEye je mali uređaj koji se može pričvrstiti na bilo koji par naočara. Koristi veštačku inteligenciju za skeniranje i čitanje bilo kog teksta, svejedno da li se on nalazi na ekranu, knjizi, znaku ili meniju. Uređaj takođe može prepoznati lica, boje i novac. Informacije prenosi korisniku preko mini-zvučnika ili bežične slušalice. Uređajem upravljate jednostavnim pokretima ili glasovnim komandama. Jedna od karakteristika MyEye uređaja je Smart Reading, koja omogućava korisniku da traži određene informacije iz teksta, kao što su datum, naslovi ili cene.

MyEye zaista može poboljšati nezavisnost i kvalitet života osoba sa oštećenjem vida. OrCam MyEye je pogodan za sva stanja oka i sve nivoe gubitka vida, kao i za osobe sa umorom od čitanja i poteškoćama u čitanju. Uređaj povećava nezavisnost omogućavajući pojedincima pristup vizuelnim informacijama (tekst, lica, proizvodi, boje, novčanice), koje se prenose putem zvuka. Ovaj uređaj neće poboljšati nečiji vid, te osobe sa oštećenim vidom ne bi mogle da imaju koristi od njega. OrCam MyEye takođe zahteva od korisnika da ima potpunu kontrolu nad pokretima glave i ruku.

GyroGlove

Otprilike 200 miliona ljudi širom sveta pati od doživotnog, neizlečivog tremora ruku (Parkinsonova bolest, esencijalni tremor), koji značajno umanjuje njihov kvalitet života. GyroGlove je prvi mehanički žiroskopski medicinski uređaj i najnapredniji stabilizator šaka na svetu koji ima za cilj da pomogne ljudima s tremorom ruku da povrate stabilnost i kontrolu. Koristi naprednu žiroskopsku tehnologiju da bi sprečio podrhtavanje i obezbedio trenutno olakšanje.

Precizno obrađeni mesingani zamajac se rotira preko lopatica ventilatora mlazne turbine, i prolazi kroz 11 milijardi obrtaja tokom ciljanog životnog veka uređaja od tri godine. GyroGlove je udoban, izdržljiv i lako se koristi. Ima dugotrajnu bateriju, magnetni konektor, korisnički interfejs, a rukavica može da se pere. GyroGlove je odličan za ljude koji žele da se vrate onome što vole da rade bez tremora.

S obzirom na performanse i potencijal GyroGlove-a, Foxconn Technology Group podržava GyroGear kao investitor, proizvođač i partner za istraživanje i razvoj. Na zvaničnom sajtu gyrogear.com rukavica se može pronaći za 4899 dolara.

