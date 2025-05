Gizmodrom: Zabava bez ekrana

Svima bi nam dobrodošlo da malo više vremena provodimo daleko od ekrana – bilo koje veličine i oblika – a društvene igre su savršen način da to postignemo i uz to da se dodatno zbližimo s prijateljima i porodicom. Klasici poput Monopola i Clueda su već odavno proveren izbor, ali svet društvenih igara je poslednjih godina postao bogatiji za desetine sjajnih noviteta koje vredi isprobati. Izdvojili smo par igara kojima biste mogli da ispunite svoje slobodno vreme.

U svetu gde su ekrani postali produžetak naših ruku, oči i umovi sve više trpe posledice digitalnog preopterećenja. Prema istraživanju portala MojeOko.rs, čak 36,8 odsto ljudi provodi između četiri i šest sati dnevno gledajući u razne digitalne ekrane, dok 13,2 odsto provodi više od 10 sati dnevno ispred ekrana. Ova prekomerna izloženost dovodi do simptoma digitalnog zamora očiju – suvoće, peckanja, zamućenog vida i glavobolja – što može negativno uticati i na celokupno zdravlje organizma.

Globalni podaci dodatno potvrđuju ozbiljnost situacije: prosečna osoba danas provodi 6 sati i 40 minuta dnevno pred ekranom, odnosno više od 46 sati nedeljno. Iako je prosečno vreme pred ekranom kod odraslih smanjeno za 4,3 odsto u odnosu na 2021, ono je i dalje 8,4 odsto više nego 2013. godine. Kada je reč samo o društvenim mrežama, prosečno provedemo 2 sata i 24 minuta dnevno skrolujući kroz sadržaj.

Na ovaj trend su uticali brojni faktori: veća dostupnost pametnih telefona i digitalnih uređaja, ekspanzija društvenih mreža i online zabave, kao i pomeranje ka radu i učenju od kuće tokom pandemije COVID-19.

Nažalost, nisu samo oči u opasnosti – dugotrajno vreme pred ekranima povezano je i s bolovima u vratu i leđima, poremećajima sna, gubitkom koncentracije i povećanim stresom. Kod dece, zabrinjava podatak da čak i samo sat vremena ispred ekrana dnevno može značajno povećati rizik od razvoja kratkovidosti.

Vreme je da napravimo digitalni predah. Društvene igre su odličan način da sklonimo oči (i mozak) sa ekrana, a istovremeno provedemo kvalitetno vreme s porodicom i prijateljima. U nastavku teksta donosimo nekoliko društvenih igara koje će vas zabaviti, opustiti i vratiti u svet stvarne, screen-free interakcije.

Mysterium

Mysterium je kooperativna društvena igra koja će posebno privući ljubitelje klasičnih whodunit (žanra detektivskih priča, potiče od engleskog izraza who done it) misterija, kao i sve one koji uživaju u zajedničkom rešavanju zagonetki i razotkrivanju tajni. Namenjena je deci uzrasta od 10 godina pa naviše, a podržava između dva i sedam igrača, što je čini idealnom za porodična okupljanja ili veče s prijateljima.

Radnja igre smeštena je u misteriozni dvorac Vork (Warwick Manor), ukletu kuću u kojoj je duh nesrećne žrtve ostao zarobljen. Jedan igrač preuzima ulogu tog duha, dok ostali učesnici postaju vidoviti istražitelji sa zadatkom da otkriju ko je ubica, gde se zločin dogodio i kojim oružjem. Međutim, duh ne može da govori – umesto toga, komunicira sa istražiteljima kroz vizije koje su predstavljene bogato ilustrovanim kartama. Nema pisanih tragova: svaka poruka i nagoveštaj prenose se isključivo kroz umetničke ilustracije, podstičući kreativnost, intuiciju i timski rad među igračima.

Vreme za rešavanje misterije ograničeno je na simboličnih sedam dana i sedam noći unutar igre, a atmosfera je dodatno pojačana tamnim, sugestivnim vizuelnim stilom i neizvesnošću koja raste sa svakim potezom.

Trajanje jedne partije je oko 42 minuta, pravila su jasno objašnjena, a igra je u potpunosti lokalizovana na srpski jezik.

Ako volite da provodite vreme daleko od ekrana, u okruženju koje podstiče maštu i timsku saradnju, Mysterium je savršen izbor – posebno tokom dugih, mračnih večeri kada prava misterija može da oplemeni druženje. Igru možete potražiti na sajtu i u radnjama Dexyco za 5599 dinara.

Betrayal at The House on The Hill

„Zavera u kući na brdu” je društvena igra koja vas uvodi u uzbudljivu avanturu istraživanja napuštene kuće na brdu, prepunu tajni i mračnih zagonetki. U početku, igrači sarađuju kako bi otkrili misterije koje se kriju u kući, suočavajući se sa izazovima i neobjašnjivim pojavama. Međutim, ubrzo se dešava neočekivani obrt – jedan od igrača postaje izdajnik, koji prelazi na tamnu stranu. Dok ostatak ekipe pokušava da razjasni šta se zapravo događa, bivši saveznik postaje najopasniji neprijatelj.

Ova kooperativna igra uključuje 50 jezivih scenarija, što omogućava mnogo različitih iskustava, koja će vas držati na ivici sedišta tokom više večeri ispunjenih napetostima. Igra je zamišljena za tri do šest igrača, uzrasta od 12 godina i starijih, a jedna partija traje oko 60 minuta, pružajući dovoljno vremena za istraživanje, donošenje odluka i razotkrivanje tajni.

U pakovanju se nalazi sve što je potrebno za uzbudljivo igranje, uključujući šest dvostranih tabli likova, detaljno dizajnirane figure, pločice, kartice, kockice i pravilnik, što omogućava igračima da se potpuno posvete misteriji. Ova igra, koja je na srpskom jeziku, savršeno kombinuje horor atmosferu sa zagonetnim elementima, pa će vas svakim novim scenarijem voditi kroz različite izazove, stvarajući fantastično iskustvo koje se ne zaboravlja.

„Zavera u kući na brdu” je idealna za sve koji vole misterije, zagonetke i, naravno, izdajstva. Uz zabavu koju donosi, ova društvena igra je pravi izbor za druženja, gde će svaki igrač imati priliku da se dokaže kao detektiv, istraživač, ili možda… izdajnik. U trenutku pisanja igra je rasprodata u svim online prodavnicama, a inače je možete pronaći od 7800 do 8000 dinara.

Wingspan

Wingspan je kompetitivna društvena igra kartama koja je od trenutka kada je izašla 2019. godine postala pravi hit. Stekla je simpatije i stručne javnosti osvojivši Kennerspiel des Jahres (najbolja „kompleksna” igra godine) koju dodeljuje stručni žiri, i igrača širom sveta, osvojivši čak sedam Golden Geek nagrada. Wingspan je odneo pobedu u svih sedam kategorija u kojima je bio nominovan (Igra godine, Art i prezentacija, Porodična igra, Igra kartama, Najinovativnija igra, Strateška igra, Solo igra), a kriterijum za dodelu nagrada bili su glasovi igrača.

U realizaciji srpskog izdanja igre Wingspan bio je uključen ornitolog i lingvista, autor Ornitološkog leksikona u izdanju Matice Srpske, pošto mnoge vrste ptica iz Severne Amerike uopšte nemaju naziv na srpskom jeziku.

U svojoj srži Wingspan je engine building igra. To znači da ćete tokom igre odigravati akcije koje će vam donositi specijalne sposobnosti i unapređenja koja ćete kombinovati tako da ih maksimalno iskoristite u svoju korist. Ove sposobnosti u igri Wingspan dolaze u vidu karata koje predstavljaju ptice u vašem rezervatu prirode. Ptice mogu da imaju jednu od tri moguće vrste sposobnosti ili da uopšte nemaju specijalnu sposobnost. Bele sposobnosti se aktiviraju samo jednom, kada se ptica odigra. Ljubičaste sposobnosti mogu da se aktiviraju na protivničkom potezu, ako se ispune određeni uslovi. I na kraju, najčešće i najbolje sposobnosti su braon boje i one se aktiviraju uvek kada iskoristite akciju staništa u kojem je ptica nastanjena. Staništa se nalaze na tabli za igrače. Svako stanište je povezano s jednom akcijom – uzimanje hrane, polaganje jaja ili vučenje novih karata s pticama. Kada odradite akciju vezanu za stanište, možete da aktivirate i sve braon akcije vaših ptica u tom staništu, zdesna nalevo. Na kraju igre pobednik će biti onaj ljubitelj ptica koji je uspeo da privuče najređe vrste ptica i koji je napravio najfunkcionalniji rezervat prirode.

Wingspan ima sve odlike dobre igre i mogu da je igraju svi od 14 godina i stariji. Relativno jednostavna pravila, koja ćete lako savladati, ali i kompleksne odluke i veliki broj opcija na koje ćete naići tokom same igre. Kvalitet komponenata, od minijaturnih jaja, preko hranilice za ptice pa do same kutije, koji je na veoma visokom nivou i fenomenalne ilustracije ptica, značajno doprinose uživanju tokom igranja ove sjajne igre! Igru možete pronaći na sajtu drustveneigre.rs za 7.000 dinara.

Azul

Azul je društvena igra koja je proglašena najboljom svetskom igrom 2018. godine. Ova porodična društvena igra ima vrlo prepoznatljiv izgled i dizajn, ali je ipak najpoznatija po zanimljivim mehanikama i odličnom kvalitetu komponenata. Tema je inspirisana mavarskim mozaicima koji krase pojedine zgrade u Portugalu. Igra vas stavlja u ulogu keramičara ili dekoratera koji ukrašava zid šarenim pločicama a mogu da je igraju svi od osam godina i stariji.

Azul je apstraktna društvena igra u kojoj sakupljate pločice različitih boja, postavljate ih na svoju tablu po određenom redosledu i na osnovu toga dobijate poene. Sam način biranja pločica je ono što igri daje specifičnost, ali i interaktivnost, zato što je potrebno pratiti i table ostalih igrača ukoliko želite da odigrate dobro i pobedite. Azul je apstraktna igra koja zahteva pažljivo planiranje i strategiju, jer se pločice sakupljaju i postavljaju na tablu po određenom redosledu, a igrači ostvaruju poene na osnovu tih postavki. Igru je lako razumeti, ali je teže ovladati njom, što je čini idealnom za početnike, ali i za iskusne igrače koji uživaju u strateškim izazovima. Tokom igre, igrači naizmenično biraju pločice koje će postaviti na svoje table, a cilj je da se formiraju određeni obrasci ili da se skupi set pločica iste boje. Međutim, važno je pratiti i postupke drugih igrača, jer će im vaša strategija uticati na izbor pločica. Ovo je jedan od faktora koji čini igru interaktivnom i dinamičnom.

Zbog svoje popularnosti, Azul ima četiri potpuno nezavisne igre u seriji. Ovo je prva od njih i ne može se mešati ili kombinovati sa ostalim igrama iz serije. Svaka od tih igara je specifična, a poslednja od njih – Azul Kraljičin vrt, takođe je prevedena na srpski jezik. Dodatno, ukoliko tražite umanjenu verziju igre, postoji i Azul Mini. Ovo je sjajan izbor za sve koji žele da uživaju u ovoj igri, ali s bržim tempom i manjim komponentama.

Azul je idealan poklon za sve ljubitelje strateških igara i mozaika, kao i za one koji uživaju u igračkom iskustvu koje je lako naučiti, ali teško savladati. Bilo da ste početnik ili veteran u svetu društvenih igara, Azul je igra koja će vas zabaviti i izazvati vašu kreativnost, dok pokušavate da osmislite savršene pločice za svoj mozaik. Igru možete pronaći na sajtu drustveneigre.rs za 5800 dinara.

Ark Nova

Ark Nova je strateška porodična igra za jednog do četiri igrača koja vas stavlja u ulogu upravnika modernog zoološkog vrta, gde vaš cilj postaje dizajniranje i upravljanje najboljim zoološkim vrtom na svetu. Ova igra kombinuje elemente planiranja, razvoja i zaštite prirode, pružajući bogatstvo taktičkih odluka i razrađenih karata koje se međusobno kombinuju na bezbroj načina.

Svaka partija je jedinstvena zahvaljujući više od 255 različitih karata, koje omogućavaju širok spektar različitih strategija. Kroz izgradnju objekata, smeštanje životinja i angažovanje sponzora, igrači unapređuju svoj zoološki vrt kako bi ostvarili što više poena ugleda i zaštite. Ovaj izazov će testirati vaše sposobnosti u taktičkom razmišljanju i planiranju, dok se trudite da stvorite moderni, naučno vođeni zoološki vrt.

U Ark Novi, osim zabave u građenju zoološkog vrta, igrači će se suočiti sa izazovima zaštite životinja i učestvovanja u globalnim projektima zaštite prirode, što dodaje edukativni element igri. Ovaj aspekt igre brzo je osvojio srca gejmera širom sveta, a Ark Nova je postala jedan od najcenjenijih naslova u žanru kompleksnih porodičnih igara. S visokom pozicijom na BoardGameGeek listi, igra se smatra obaveznom za sve ljubitelje modernih društvenih igara.

Jedna od ključnih karakteristika igre jeste visoki stepen interakcije, koji podstiče kako međusobnu saradnju, tako i takmičarski duh među igračima. Takođe, svaka nova partija pruža drugačiji tok igre zahvaljujući različitim rasporedima karata i mogućnostima za razvoj strategija, što znači da se igra nikada ne ponavlja. Igrači koji uživaju u planiranju, izgradnji, upravljanju resursima i zaštiti životinja pronaći će Ark Novu kao savršen izazov za svoje strateško razmišljanje.

Kroz ovu igru, ne samo da ćete se zabavljati već ćete i naučiti nešto novo o zaštiti prirode i biološkoj raznolikosti. Igra je preporučena za sve uzraste 14+, zbog složenosti mehanika i dužine trajanja partije, te je idealna za porodice, parove, ili iskusne gejmere koji žele da istraže kompleksne strateške izazove.

Ako volite tematske igre sa edukativnom notom i dubokim strateškim izazovima, Ark Nova će vas oduševiti svojom dubinom i mogućnostima za svakog igrača, bilo da se igra u solo verziji ili u grupi. Igru možete pronaći na sajtu dicearena.rs za 7499 dinara.

