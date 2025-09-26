Glasine o MacBook laptopima – ekran osetljiv na dodir

Analitičar Ming-Chi Kuo je u u intervjuu za X tvrdio da se očekuje da će MacBook Pro sa OLED ekranom osetljivim na dodir ući u masovnu proizvodnju do kraja 2026. godine. Danas Mark Gurman iz Bloomberg podseća da je izveštavao o MacBook Pro-u sa ekranom osetljivim na dodir još 2023. godine. Potvrdio je da je Kuova vremenska linija tačna. Od Gurmanove prvobitne priče, datum lansiranja je pomeren sa kraja 2025. na kraj 2026. ili početak 2027. godine.

Apple se tradicionalno protivio ideji spajanja linija iPad-a i MacBook-a i verovatno to još uvek neće u potpunosti učiniti. Ali, prema Gurmanu, prodaja iPad-a je počela da opada, a kupci sve više očekuju interfejse zasnovane na dodir, čak i na svojim laptopovima. To je delimično zato što mnogi Windows laptopovi sada podrazumevano uključuju ekrane osetljive na dodir. Dakle, Apple oseća pritisak da ove dve linije proizvoda više sinhronizuje jednu sa drugom.

Izvor: TheVerge