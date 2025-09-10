Glavne inovacije u robotici i fizičkom AI-u iz NVIDIE: „Tempo je neverovatan”

Sa svoje centralne pozicije u AI revoluciji, NVIDIA je na ovogodišnjoj SIGGRAPH konferenciji u Vankuveru predstavila više serverskih i simulacionih alata, ističući napredak usmeren na ubrzanje razvoja AI za robotiku.

Alati omogućavaju programerima da treniraju AI sisteme koji razumeju fizički svet

Kompanija je naglasila da će fizički AI, osmišljen da razume i interaguje sa stvarnim svetom, biti sledeća granica veštačke inteligencije.

Fizički AI unapređuje robotiku

NVIDIA je predstavila tri glavne kategorije alata za razvoj industrijskog/fizičkog AI-a i robotskih simulacija:

Novi Omniverse SDK-ovi i biblioteke za simulaciju sveta

Značajna unapređenja Cosmos world foundation modela za logičko rasuđivanje fizičkog AI-a

Proširena AI računarska infrastruktura

„Tempo je neverovatan,” izjavio je Rev Lebaredian, potpredsednik Omniverse i simulacionih tehnologija u NVIDII. „Mislim da nikada u ljudskoj istoriji nismo imali ovoliki zamah, ovoliko resursa posvećenih robotici, istraživanju robotike i primeni robotike. Sada vidimo nove stvari svakog meseca, svake nedelje.”

Ovi alati omogućavaju programerima da treniraju AI sisteme koji razumeju fizički svet, pogodne za industrijska robotska rešenja. Novi Omniverse NuRec SDK-ovi i biblioteke uvode Omniverse RTX ray-traced 3D Gaussian splatting — tehniku renderovanja koja omogućava simulacije u realnim fizičkim uslovima u 3D-u, koristeći podatke sa senzora.

Istovremeno, unapređenja Cosmos World Foundation modela proširuju mogućnosti simulacije sveta. Destilovana verzija Cosmos Transfer-a generiše sintetičke podatke za, kako NVIDIA opisuje, beskonačne mogućnosti scena, dok Cosmos Transfer-2 ubrzava generisanje fotorealističnih sintetičkih podataka. Još jedan alat, Cosmos Predict, generiše prikaz budućeg stanja sveta na osnovu slike.

Dodatno, Cosmos Reason je vizuelno-jezički model za rasuđivanje sa 7 milijardi parametara, sposoban da rešava višekorake zadatke, nosi se sa nejasnoćama i reaguje na nove, neviđene situacije u fizičkom AI-u, radu na ivici mreže (edge) i robotskim implementacijama.

„Kombinovanjem AI rasuđivanja sa skalabilnom, fizički preciznom simulacijom, omogućavamo programerima da prave robote i autonomna vozila budućnosti, koja će transformisati industrije vredne bilione dolara,” izjavio je Lebaredian u NVIDIA-inom saopštenju. Novi SDK-ovi i biblioteke dostupni su od 11. avgusta.

Izvor: Eweek