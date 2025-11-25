Gledaoci otkrivaju zaboravljenu verziju „Čarobnjaka iz Oza“

Iako se „Čarobnjak iz Oza“ danas najviše pamti po filmskim adaptacijama, retko ko zna da postoji i anime verzija iz 1982. godine – i da je reč o jednom od najneobičnijih tumačenja čuvene priče.

Režirao ju je Fumihiko Takajama, a film verno prati roman Lajmena Frenka Bauma, uključujući sve različite oblike u kojima se Čarobnjak pojavljuje u originalu. Vizuelni stil spaja istočnjačku i zapadnjačku estetiku, a inspirisan je ilustracijama Džona R. Nila.

Iako je glasovna gluma bila zapažena za svoje vreme – Doroti je, na primer, pozajmila glas Ajlin Kvin, zvezda filma „Eni“ – mnogi likovi zvuče neusklađeno sa animacijom, što doprinosi bizarnom utisku. Muzika dodatno pojačava taj ton: umesto klasičnih muzičkih scena, film koristi originalne pesme koje podsećaju na rane anime soundtrackove i daju priči gotovo nadrealnu atmosferu.

Radnja prati dobro poznat put – od Dorotijinog dolaska u Oz i susreta sa Strašilom, Limenim Čovekom i Lavom, do sukoba s Zlom vešticom sa Zapada, koja u ovoj verziji nosi povez preko oka. Leteći majmuni, strašne zveri i brzi montažni nizovi daju filmu izrazito neobičan karakter.

Po povratku u Smaragdni grad otkriva se da je Čarobnjak samo običan čovek, a Doroti na kraju odlazi kući uz pomoć magičnih cipela i Glinde.

Iako traje manje od sat i po, anime „Čarobnjak iz Oza“ ostavlja utisak nečega što ste možda sanjali kao dete – čudno, šašavo i neočekivano toplo. Za mlađe gledaoce može da bude šarmantno prvo upoznavanje s Ozom, a odraslima će verovatno izgledati kao idealan film za praznično veče.