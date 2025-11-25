PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Gledaoci otkrivaju zaboravljenu verziju „Čarobnjaka iz Oza“

Milan Živković

Iako se „Čarobnjak iz Oza“ danas najviše pamti po filmskim adaptacijama, retko ko zna da postoji i anime verzija iz 1982. godine – i da je reč o jednom od najneobičnijih tumačenja čuvene priče.

Režirao ju je Fumihiko Takajama, a film verno prati roman Lajmena Frenka Bauma, uključujući sve različite oblike u kojima se Čarobnjak pojavljuje u originalu. Vizuelni stil spaja istočnjačku i zapadnjačku estetiku, a inspirisan je ilustracijama Džona R. Nila.

Iako je glasovna gluma bila zapažena za svoje vreme – Doroti je, na primer, pozajmila glas Ajlin Kvin, zvezda filma „Eni“ – mnogi likovi zvuče neusklađeno sa animacijom, što doprinosi bizarnom utisku. Muzika dodatno pojačava taj ton: umesto klasičnih muzičkih scena, film koristi originalne pesme koje podsećaju na rane anime soundtrackove i daju priči gotovo nadrealnu atmosferu.

Radnja prati dobro poznat put – od Dorotijinog dolaska u Oz i susreta sa Strašilom, Limenim Čovekom i Lavom, do sukoba s Zlom vešticom sa Zapada, koja u ovoj verziji nosi povez preko oka. Leteći majmuni, strašne zveri i brzi montažni nizovi daju filmu izrazito neobičan karakter.

Po povratku u Smaragdni grad otkriva se da je Čarobnjak samo običan čovek, a Doroti na kraju odlazi kući uz pomoć magičnih cipela i Glinde.

Iako traje manje od sat i po, anime „Čarobnjak iz Oza“ ostavlja utisak nečega što ste možda sanjali kao dete – čudno, šašavo i neočekivano toplo. Za mlađe gledaoce može da bude šarmantno prvo upoznavanje s Ozom, a odraslima će verovatno izgledati kao idealan film za praznično veče.

