Globalna iskustva, lokalna rešenja: Kako srpske softverske kompanije utiču na domaću privredu

Današnji tehnološki pejzaž zahteva stalne inovacije i prilagođavanje. U dinamičnom svetu tehnologije, inovacije su postale ključni pokretač uspeha. Tri stručnjaka iz nekih od vodećih softverskih kompanija na domaćem tržištu — softverski inženjer u kompaniji Harness Enver Biševac, country menadžer Nortala Milan Simić i partner i managing direktor u Vega IT Aleksandar Milinčić — na 8. Forumu naprednih tehnologija u Naučno-tehnološkom parku Niš podelila su svoja iskustva o tome kako njihove kompanije uspešno prelaze od ideje do implementacije inovacija i kako ti procesi mogu da utiču na celokupnu privredu.

Inovacije po svojoj meri

Kada znamo da je Nortal globalna kompanija poznata po značajnom udelu u digitalizaciji Estonije (60-70 odsto digitalnih platformi estonske vlade se bar nekim delom prave u Nortalu), da je Vega IT jedna od najvećih domaćih servisnih kompanija sa više od 1.500 projekata iza sebe, a Harness startap koji kroz veštačku inteligenciju uspešno unapređuje softver delivery (aktivnosti koje čine softverski sistem dostupnim za korišćenje), nameće se pitanje kako se inovacijama pristupa u različitim vrstama kompanija?

„Zahtevi naših klijenata su takvi da moramo da radimo na najnovijim tehnologijama. Na primer, dobili smo zahtev za kreiranje AI platforme Tark u trenutku kada se desio tehnološki skok sa generativnom veštačkom inteligencijom, pa smo i pre nego što su se uopšte pojavili prvi praktični primeri za različite industrije u ovoj oblasti morali brzo da izađemo na crtu trendovima. Kroz taj proces smo mnogo učili o problemima koje treba da rešimo,“ rekao je Simić.

„Mi smo jako rano krenuli da kreiramo inovativna rešenja koja koriste mašinsko učenje kako bismo sebi olakšali svakodnevni posao. Pravili smo softver kakav je bio potreban našim DevOps inženjerima, ali su uz rast popularnosti različitih softverskih modula klijenti počeli da pokazuju interesovanje za naša rešenja i tako smo shvatili da možemo i njima da pomognemo da automatizuju sopstvene procese,“ Enver Biševac, softverski inženjer sa više od 15 godina iskustva u razvoju rešenja u raznim industrijama, skicira kako izgleda kada inovacija postane okosnica celog poslovanja.

Pored primera Harness-a, gde pre nego što dođe do korisnika, inovativno tehnološko rešenje može da bude nešto što inicijalno nije ni zamišljeno kao proizvod koji je namenjen tržištu, postoje i kompanije poput Vega IT, koje ciljano neguju inovacije, i u inovativnosti i proaktivnosti svojih sofverskih inženjera vide glavnu pokretačku snagu razvoja kompanije. U tom smislu, Milinčić, koji je proveo deceniju kao softverski developer a poslednjih deset godina obavlja različite izvršne funkcije i i učestvovao u osnivanju nekoliko IT kompanija u Srbiji, naglašava važnost inženjerskog načina razmišljanja i stalne edukacije.

Aleksandar Milinčić, Vega IT

„S obzirom na to da smo primarno servisna kompanija, kada se rode ideje koje nisu došle kao zahtev od klijenta mi ih učinimo samostalnim projektima, i kreiramo nove kompanije, da bi smo našim proizvodima omogućili nesmetan rast i razvoj kao što je npr. HeartCount. Bez obzira na to koju ulogu obavljamo, želimo da razmišljamo kao inženjeri, a inovacija je prirodno ponašanje jednog softverskog inženjera zato što je njegov um znatiželjan. On ne radi stvari slepo, tako što preslikava i kopira, nego razmišlja i želi da vidi šta se dešava ispod haube i koje opcije i benefiti još postoje.

Takođe, naš CEO, kao i svi partneri u kompaniji, su posvećeni negovanju preduzetništva, podršci startupovima, mentorstvu preduzetnika i novih generacija inžinjera. Mi imamo interne hakatone gde kolege razvijaju svoje ideje uz podršku kompanije, a nedavno smo organizovali i vrlo uspešan startup week gde su kolege imale priliku da prikažu proizvode na kojima su već radili…“

Enver Biševac, Harness

Globalne lekcije za lokalnu primenu

Milan Simić, sa 20 godina strateškog i taktičkog liderstva i ključnim ulogama u raznim industrijama uključujući telekomunikacije, bankarstvo, farmaciju, osiguranje i javni sektor, ističe da međunarodna prisutnost donosi vredna iskustva koja se mogu primeniti i na domaćem tržištu.

„Naši klijenti zahtevaju najnovije tehnologije, što nas stalno tera na inovacije. Klijenti IT kompanija su mahom na mnogo razvijenijim tržištima i problemi i teme koje rešavamo i razrađujemo s njima su pogled u budućnost, u ono što će biti izazovi lokalne zajednice. Npr. mi smo nedavno radili digitalizaciju jedne od najvećih globalnih čeličana koja trenutno migrira svoje operativne procese korišćenja senzora na cloud. U Srbiji imamo slučajeve gde kompanije razmišljaju da li da upgrade-uju softvere iz 2003. godine, što je plastičan primer zašto nam treba prilagođavanje i kontinuirano učenje.“

Milan Simić, Nortal

Kako preliti kreativnost na tradicionalne industrije

Pored toga što jačaju IT industriju, inovacije su neosvojen teren za povezivanje tradicionalne i IT industrije i ključ za jačanje ekonomije, pa je pitanje da li domaći IT sektor može da pomogne domaćoj tradicionalnoj privredi da i ona postane konkurentnija na međunarodnom tržištu.

„Kao neko ko je u karijeri bio i na jednoj i na drugoj strani, mogu da kažem da izvesne prepreke postoje sa obe strane. Imamo različit nivo razvoja privrednih grana, a u isto vreme ne postoji dovoljno prostora, vremena i mesta za komunikaciju IT zajednice sa tradicionalnom privredom,“ ističe Simić. „Jedan od razloga zašto je nastala organizacija Inicijativa Digitalna Srbija, čiji je Nortal danas član, jeste bio da se uspostavi centralno mesto gde će te dve strane moći da komuniciraju — da IT zajednica bude svesnija problema tradicionalne privrede, a lokalna privreda bude svesnija mogućnosti koje donose nove tehnologije.“

Aleksandar Milinčić dodaje da država može igrati treću,, takođe, značajnu ulogu u ovom procesu. „Povoljni krediti i kontinuirana edukacija preduzetnika mogu značajno stimulisati digitalnu transformaciju,“ predlaže Milinčić. „Ali pre svega obe strane moraju da rade na tome da se stvori prilika da dođe do partnerstva. Tradicionalna privreda treba da osvesti da IT sektor nije tu samo da prodaje usluge, već da može biti ključni partner u razvoju biznisa.“

Podelite s prijateljima

Tweet