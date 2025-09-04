Globalni lideri sigurnosti stižu u Skoplje: Adria Security Summit 2025 donosi nove tehnologije i regionalna partnerstva

Jubilarno deseto izdanje Adria Security Summita, najvećeg sigurnosnog događaja u Jugoistočnoj Evropi, održaće se 8. i 9. oktobra u Skoplju i već sada potvrđuje ulogu regije kao mosta između istoka i zapada sigurnosne industrije. Više od 3.000 stručnjaka i 120 izlagača predstaviće najnovija rešenja, pozicionirajući Skoplje kao središte inovacija, znanja i poslovnih prilika u sigurnosnoj industriji.

Šta je u fokusu ovogodišnje konferencije?

Konferencijski program Summita donosi stručne rasprave o protivpožarnoj zaštiti i sigurnosti velikih događaja, ulozi i granicama veštačke inteligencije, te stanju smart city rešenja u regiji. Poseban akcenat stavljen je i na edukaciju, zaštitu kritične infrastrukture, cyber sigurnost i izazove u ugostiteljskom sektoru, čime Summit nudi bogat i relevantan sadržaj za različite industrije povezane sa sigurnošću.

Globalni brendovi prepoznaju priliku za saradnju s regionalnim kompanijama

Globalni brendovi sa svih strana sveta prepoznali su stratešku važnost regije te će, kroz izlagački program i partnerske inicijative, dodatno osnažiti svoje prisustvo na Balkanu. Paralelno s tim, Summit stvara prostor za jačanje saradnje među regionalnim kompanijama, čime nastavlja graditi jedinstvenu mrežu sigurnosne i tehnološke zajednice. Poseban naglasak stavljen je na diamond sponzore – kompanije Alarm automatika i Advancis. Alarm automatika, vodeći distributer sigurnosnih rešenja u jugoistočnoj Evropi, već tradicionalno koristi Summit da partnerima predstavi inovacije i novitete, dok Advancis, globalni lider u softveru za integrisano upravljanje sigurnosnim sistemima, upravo kroz ovaj događaj učvršćuje svoju poziciju na Balkanu.

„Naša misija već deset godina ostaje ista – povezati ljude, ideje i tehnologije kako bismo zajednički odgovorili na sigurnosne izazove današnjice. Ovogodišnji Summit još jednom potvrđuje da regija ima potencijal da bude prepoznata kao ključno tržište i mesto inovacija u sigurnosnoj industriji,“ poručio je Mahir Hodžić, predsednik organizacionog odbora Adria Security Summita.

Besplatna registracija za posetioce

Registracija je već otvorena putem digitalne platforme run.events, a korištenjem koda ASSMedia2025 učesnici ostvaruju besplatan ulaz i puni pristup svim programskim sadržajima, uključujući i napredne alate za umrežavanje i zakazivanje sastanaka.

Organizator Adria Security Summit 2025 je stručni magazin za kompletna sigurnosna rešenja a&s Adria, član globalne grupacije stručnih medija a&s Group.

Više informacija o događaju, učesnicima i registraciji dostupno je na zvaničnoj stranici www.adriasecuritysummit.com.