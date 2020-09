Globalni rast na tržištu domena tokom pandemije

Tekuća godina i pandemija koranavirusa postavila je pred brojne industrije izazove, a prognoze koliko će vremena privredama zemalja širom sveta biti potrebno da se oporave i dalje su nesigurne i ne naročito vedre. Međutim, promena u načinu života i rada, i „preseljenje“ poslovanja na internet, doprinela je značajnom rastu na određenim poljima, a takav je globalno zabeležilo i tržište domena.

Generator rasta – e-trgovina

Rast broja registrovanih naziva domena išao je ruku pod ruku sa procvatom e-trgovine. Istraživanja pokazuju da je u prvih šest meseci 2020. godine 50% svih kupaca u svetu više koristilo digitalne ili onlajn metode plaćanja nego pre pandemije. Taj trend nije zaobišao ni Srbiju, a podaci Narodne banke Srbije, pokazuju da je u prvom tromesečju 2020. godine zabeleženo 3,98 miliona transakcija preko interneta, što je 48,13% više nego u istom periodu 2019.

Svetski mediji izveštavali su o intenzivnom porastu registrovanih naziva domena koji sadrže reč korona ili kovid, a koji ilustruje i ukupan rast na ovom tržištu (jedan registar generičkih domena prijavio je milion novoregistrovanih naziva domena od početka godine do kraja maja). Istraživanja su pokazala da je do kraja marta 2020. registrovano čak 100.000 naziva domena u kojima se javljaju pojmovi vezani za pandemiju. Registri generičkih domena (.com, .info i dr) morali su da obrate posebnu pažnju na takozvane „kovid“ nazive domena, jer je su iza nezanemarljivog broja takvih vrebali hakeri.

Registri nacionalnih domena širom Evrope, kakav je u Srbiji RNIDS (Registar nacionalnog internet domena Srbije), nisu se u dramatičnoj meri suočavali sa naporima hakera da registruju i zloupotrebljavaju nazive domena domenskih prostora kojima upravljaju. Međutim, primetili su značajan rast, pa istraživanje CENTR-a (Udruženje evropskih nacionalnih registara domena najvišeg nivoa) pokazuje da je broj novoregistrovanih naziva domena samo u aprilu porastao za 20% u odnosu na isti mesec 2019. RNIDS je takođe detektovao porast broja registracija, pa je u prvih šest meseci 2020. godine, zabeležen najveći broj novoregistrovanih naziva domena u poređenju sa istim periodima u poslednje tri godine, i iznosi 10,02% ukupnog broja naziva domena registrovanih prethodne godine.

Kako se prodaja i protok novca „preselio“ na internet, to je, naravno, na globalnom nivou pratio i kriminal. Phishing sajtovi su se namnožili, a spam sa temom korone je postao uobičajena stvar. Međutim, nisu samo nazivi domena sa temom korone zadavali glavobolje, već i oni koju su sadržali imena popularnih aplikacija i platformi za saradnju i onlajn sastanke, kao što je Zoom.

Analiza rasta tržišta domena, ali i bezbednosnih pretnji na internetu, dostupna je na sajtu domen.rs.

