Globalno iz Beograda

Vizija kompanije Ingram Micro je da partnerima i korisnicima omogući da primene najnovije tehnologije u punom potencijalu, čineći nemoguće mogućim. O tom ambicioznom cilju govorio nam je gospodin Vladimir Popović, Managing Director Ingrama za SEE region.

Počnimo od osnovne delatnosti kompanije Ingram Micro, vaše vizije i vrednosti koje su osnova vašeg ukupnog poslovanja.

Kompanija Ingram Micro je na tržištu već´ više od 30 godina, ostvaruje prometom od preko 43 milijardi dolara i ima više od 28 hiljada zaposlenih u preko 150 zemalja sveta. Ove brojke zaista zvuče impresivno. Glavna delatnost kompanije je distribucija IT opreme i rešenja. Šta je distribucija? Želeo bih da pojasnim jednostavnim rečima. Većina proizvođača IT opreme, kao što su Cisco, IBM, Dell EMC, VMware zbog kompleksnosti poslovanja i širine portfolija najčešće svoja rešenja (hardver i softver) prodaju partnerima preko svojih distributera kao što su Ingram Micro, Arrow, TechData i drugi.

Distributeri smanjuju kompleksnost poslovanja između proizvođača i partnera i prodaju opremu i rešenja partnerima, koje nazivamo sistem integratori, koji dalje od softverskih i hardverskih komponenti čine rešenja za kupce (na primer, izgrade mrežu ili informatički sistem) ili prodaju hardvere, servere ili softvere odvojeno.

Naša vizija je With Ingram Micro, the world will Realize the promise of technology ili, pojednostavljeno rečeno, mi želimo da pomognemo svetu oko nas da iskoristi pun potencijal naprednih tehnologija. Kompletno poslovanje kompanije Ingram Micro je usredsređeno upravo na taj cilj, mi se trudimo da našim partnerima, kao i krajnjim korisnicima kroz naše partnere omogućimo da iskoriste napredne tehnologije u punom potencijalu, da učine nemoguće mogućim i da olakšaju sebi život korišćenjem tehnologije.

Naše vrednosti su: inovacije, odgovornost, integritet, timski rad i poštovanje, stalno učenje i društvena odgovornost. I zaista mogu da se pohvalim da svi naši zaposleni veruju i promovišu u ove vrednosti.

Kada kažete da imate 154 logistička centra širom sveta, te da radite sa čak 1700 vendora, možete li nam reći da li biste neke od njih izdvojili, kako globalno, tako i lokalno?

Da, zaista se možemo pohvaliti da kompanija Ingram Micro ima 154 logistička centa i, što je još impresivnije, zastupa ili radi sa 1700 dobavljača (popularno rečeno vendora). To je upravo ta moć koju poseduje Ingram Micro jer skoro da ne postoji vendor koji ne želi da sarađuje sa nama. Ipak, moramo da naglasimo da su nama svi naši vendori podjednako važni, mi prema svakom od vendora se odnosimo sa podjednakom pažnjom i pridržavajući se visokih standarda usluge, bilo da se radi o nekom malom vendoru ili nekoj multinacionalnoj korporaciji.

Svakako nam godi da možemo da se pohvalimo sa saradnjom koju imamo sa kompanijama Cisco, IBM, Dell EMC, VMware, Zebra i Check Point.

U čemu su prednosti (a i mane) rada s IT riselerima, umesto sa krajnjim korisnicima? Zašto je Ingram Micro strateški usmeren isključivo na riselere?

Meni se čini da ću na ovo pitanje da vam odgovorim najbolje ako vam pojasnim jedno drugo pitanje, koje nam često postavljaju: zašto su potrebni distributeri? Velike kompanije, veliki proizvođači opreme i rešenja, prosto imaju preveliku kompleksnost poslovanja i jako je teško zamisliti da oni isporučuju velikom broju partnera direktno neki mali deo kao što je switch i potpisuju za to ugovor. Zbog toga je tu Ingram Micro koji preuzima na sebe da isporučuje opremu i rešenja partnerima i sistem integratorima. Ingram Micro ima skladišta i logistiku u preko 160 zemalja i prodavce u preko 100 zemalja, i zato može da podrži poslovanje velikog broja partnera na različitim tržištima sa jedne strane, a s druge strane da reši problem logistike, distribucije i prodaje brojnim dobavljačima sa kojima sarađuje.

Ingram Micro je snažno orijentisan na nova tržišta, smatrajući da ona obećavaju veći rast i bolju profitabilnost. Da li je i naše tržište takvo?

Naše tržište, kao i čitavo tržište jugoistočne Evrope, zauzima jako bitnu poziciju u strateškim planovima kompanije Ingram Micro, kako na kratkoročnom planu tako i na dugoročnom planu.

Pored toga što konstanto radimo na osnaživanju tima i osavremenjivanju procesa poslovanja u zemljama jugoistočne Evrope, kompanija Ingram Micro kao dokaz za stratešku usmerenost na ova tržišta može da ponudi i dve nove kancelarije u ovom delu Evrope – ekskluzivno vam prenosim vest da početkom 2018. sa radom počinju kancelarije u Sarajevu i Banja Luci.

Čitava organizacija kompanije Ingram Micro je fokusirana na dalji rast i razvoj poslovanja u jugoistočnoj Evropi, kako bi sa jedne strane pružila što bolju podršku našim dobavljačima i sa druge strane omogućila partnerima što širu ponudu i kvalitetniju uslugu.

Šta Ingram Micro izdvaja iz postojeće ponude na našem i regionalnom tržištu?

Ingram Micro, pored naše posvećenosti pružanju usluga vrhunskog kvaliteta našim partnerima, izdvaja postojanje trening centra. Ingram Micro trening centar je opremljen najsavremenijom opremom i tehnologijom i uvek je na raspolaganju našim partnerima kako za educiranje i razvoj vlastitih kadrova, tako i za upoznavanje partnera i krajnjih korisnika sa mogućnostima novih tehnologija. U trening centru konstantno testiramo opremu i rešenja, a organizujemo i efektne prezentacije za sve zainteresovane partnere i korisnike.

U Ingram Micro trening centru nudimo širok spektar kurseva za obuku prodavaca i inženjera, kao i priliku da od najboljih stručnjaka u IT industriji i njihovih globalnih partnera steknete znanja i veštine o najnovijim informatičkim tehnologijama kao što su server&storage, big data, cloud, zatim sigurnosnim tehnologijama i umrežavanju. Imamo i snažan presale tim koji će pomoći svakom partneru da na što lakši način približi novu tehnologiju krajnjim korisnicima i reši sve eventualne probleme.

Ingram Micro je nedavno izvršio akviziciju kompanije RRC. Šta je to što se promenilo, a šta je ostalo isto? Kako je biti u upravljačkom timu kompanije svrstane blizu vrha Fortune 500 liste?

Prošla je godinu dana od kada je kompanija Ingram Micro preuzela RRC i od kada smo postali deo jedne od najvećih svetskih korporacija. Osvrnuću se na to kako je generalno raditi u jednoj takvoj kompaniji, pokušaću da pričam u ime svih zaposlenih ne samo u svoje ime.

Čini mi se da se u svakodnevnom životu zaposlenih nije ništa promenilo. Ako smo, na primer, održali novogodišnje žurke svake godine, to smo i nastavili da radimo. Ako su ljudi u kancelariju donosili kolače i roštilj za rođendan, oni to i dalje rade, a ako su zaposleni igrali ping‑pong i odbojku ili paintboll vikendom na Adi, oni i dalje to rade. Druženje i atmosfera u kompanije se nije promenila.

A opet, mnogo toga se i promenilo, i to na bolje. Ingram Micro, kao najveći svetski distributer, može da obezbedi kompetitivniju ponudu i da nadmaši mnoge konkurente na tržištu, što našim partnerima daje važnu prednost. Ne ograničavamo se pri tom na velika i kompleksna rešenja – možemo da ponudimo i manja rešenja, uz vrhunsku ekspertizu, logistiku, distribuciju i, što je za mnoge najvažnije, povoljne cene. Naši zaposleni rade mirnije ali i kvalitetnije kada znaju kakvu podršku imaju iza sebe. Naša korporativna pravila, ali i praksa, im u tome pomažu kroz vrhunsku edukaciju koju svakodnevno dobijaju. Naravno, brinemo i da WorkLife balans bude održan.

S obzirom na to da površina vaših skladišta širom sveta premašuje 1,5 miliona kvadratnih metara, što je slikovito prikazano kao polovina površine Monaka, koji su planovi kompanije u budućnosti – hoćete li premašiti i površinu neke veće države?

Nisam siguran da je to pravac razvoja naše industrije. Mi sada imamo impresivnu veličinu skladišta širom sveta ali mislim da se tržište kreće u pravcu smanjenja klasične prodaje IT opreme. Ljudi će manje kupovati hardver i softver, a više će ga iznajmljivati. Umesto da kupe server i donesu ga u svoju kancelariju, ljudi mogu iznajmiti virtuelnu mašinu. Prodaja hardvera i softvera će se smanjiti. Zadatak našeg tima je transformacija prometa (preko 43 milijardi dolara) u tradicionalni hardver i softver u promet od virtuelnih mašina, online skladištenja i SaaS‑a. Ovo je veoma težak zadatak.

Kao što se i očekuje od lidera, kompanija Ingram Micro je spremna za te izazove i mi polako transformišemo naše poslovanje u pravcu cloud rešenja. Ako kupac želi da ima fizičku mašinu, to ćemo mu i omogućiti kroz klasični vid poslovanja, ali ako žele da ide u pravcu virtualnih mašina, Ingram Micro će svojim partnerima pružiti punu podršku za takve scenarije.

