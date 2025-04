Globalno takmičenje Go Green kompanije Schneider Electric se vraća u 2025. godini

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, ponovo prima prijave za takmičenje 2025 Schneider Go Green. Uz podršku programa Programa za obrazovanje i preduzetništvo mladih i Programa pristupa energiji kompanije Schneider Electric, ovaj konkurs poziva timove mladih iz celog sveta da osmisle rešenja koja promovišu pouzdan pristup energiji, unapređenje dobrobiti i veću uštedu troškova zajednica na globalnom nivou.

Tema ovogodišnjeg takmičenja je „Renewable Energy for Life & Livelihood“, koja je fokusirana na dve glavne oblasti. Prva je Solar Power Agriculture – kreiranje rešenja koja koriste energiju iz solarnih izvora za aktivnosti pre/posle žetve, skladištenje i obradu..Druga oblast se odnosi na Solar Powered Microbusinesses – inovacije u maloprodaji, uslugama, hlađenju i proizvodnji koje koriste solarnu energiju..

Prijave se mogu slati od 1. aprila do 31. maja, što je i krajnji rok da kandidati oforme timove. Timovi potom moraju da dostave predlog projekta do 30. juna. Pobednici će podeliti nagradni fond od 10.000 evra (1. mesto: 6000 evra; 2. mesto: 2500 evra; 3. mesto: 1500 evra). Svi članovi pobedničkog tima će dobiti i solarni sistem za domaćinstva.

„Takmičenje Schneider Go Green predstavlja potvrdu naše posvećenosti negovanju nove generacije talenata“, izjavila je Charise Le, Chief Human Resources Officer u Schneider Electricu. „Mladi dobijaju priliku za mentorstvo i učenje, čime ih osnažujemo da razvijaju rešenja za izazove sa kojima se suočavamo . Ovo takmičenje ne samo da podstiče kreativnost i saradnju, već je i u skladu sa našim vrednostima koje se odnose na akciju i inkluziju. Ponosni smo što podržavamo mlade ljude u sprovođenju njihovih inovativnih ideja u dela..“

Razvoj mladih

Schneider Electric ove godine nudi učesnicima online kurs pod nazivom Get into Energy Transition preko Schneider Electric University, koji ih motiviše da razviju svoje tehničke veštine u oblasti održivosti i bolje razumeju zelenu ekonomiju. Ova obuka je rezultat međunarodne saradnje između Programa za obrazovanje i preduzetništvo mladih i organizacije INCO. Njen cilj je da se ubrza razvoj konkretnih i primenjivih rešenja i da se mladi pripreme za karijeru u sektoru.



Mentorstvo je ključni deo takmičenja Schneider Go Green. Schneider Electric vodi učesnike kroz Program za obrazovanje i preduzetništvo mladih i Program pristupa energiji. Sastanci sa mentorima pomažu učesnicima da usavrše svoje ideje, razviju praktična rešenja i steknu uvide u primenu svojih projekata u praksi.

Izjava pobednika takmičenja 2022. godine: „Schneider Electric nam je odmah dodelio mentora, koji nam je pomogao da razvijemo svoju smelu ideju. Bio nam je zvezda vodilja i pomogao nam je da svoj projekat uskladimo sa tehničkim i poslovnim zahtevima Schneidera. Međusobno smo se dopunjavali, tako da je naše rešenje bilo i atraktivno i usko povezano sa potrebama korisnika. Tokom celog procesa smo se suočavali sa izazovima, ali nas ni poteškoće ni neuspesi nisu omeli. Iz dana u dan smo pokušavali da ostvarimo cilj u koji smo verovali.“

